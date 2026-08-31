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Servidores do Implurb ampliam arborização da nova sede e fortalecem ações de sustentabilidade

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Redação 2
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Foto - Maxwell Oliveira/Implurb

A nova sede do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), localizada no Parque Mosaico, no bairro Tarumã, zona Oeste de Manaus, está ganhando mais áreas verdes a partir da mobilização dos próprios servidores. A iniciativa busca tornar o ambiente de trabalho mais acolhedor e reforçar práticas de sustentabilidade e preservação ambiental.

A ação começou ainda na antiga sede do instituto, na Compensa, por iniciativa das servidoras Eloísa Alves Serrão e Maria Gorete Melo da Silva. Com a mudança para o novo prédio, a proposta foi ampliada com o apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Mudança do Clima (Semmas).


Ao todo, o projeto de arborização recebeu mais de 260 árvores nativas da Amazônia e de outras regiões brasileiras, incluindo espécies como pau-pretinho, jutairana, ipê e pata-de-vaca. Além disso, uma atividade de jardinagem colaborativa reuniu servidores no plantio de cerca de 40 mudas e vasos ornamentais.

Foto – Maxwell Oliveira/Implurb

Parte das plantas foi cultivada nas próprias residências dos colaboradores e levada para a sede. Os servidores também passaram a contribuir com a irrigação, manutenção e cuidado diário da vegetação, criando uma relação mais próxima com os espaços do instituto.

A proposta inclui ainda a adoção simbólica das plantas pelos funcionários, que assumem pequenas responsabilidades pela manutenção. A iniciativa pretende estimular o sentimento de pertencimento e ampliar a participação coletiva na preservação do ambiente.

Segundo a arquiteta e urbanista Carolina Azevedo, gerente de Mobilidade Urbana e especialista em neuroarquitetura, a presença da vegetação contribui para o bem-estar e modifica a maneira como as pessoas se relacionam com os ambientes.

Carolina também idealizou o sistema de irrigação instalado na sede para garantir melhores condições de desenvolvimento das espécies, especialmente durante os períodos de estiagem e o verão amazônico. A estrutura atende inicialmente parte da área arborizada e deverá ser ampliada posteriormente.

A iniciativa tem mobilizado servidores de diferentes setores. Para o engenheiro Rhary Fortes, a participação coletiva demonstra como pequenas ações podem produzir resultados positivos para todos que utilizam o espaço.

O diretor-presidente do Implurb, Antonio Peixoto, destaca que a arborização da sede representa, na prática, conceitos relacionados ao planejamento urbano, ao conforto térmico e à sustentabilidade.

Para o gestor, o cuidado com as plantas também contribui para criar uma identidade para a nova sede. A expectativa é que, com o crescimento das árvores, o espaço se torne cada vez mais verde e integrado às características ambientais da região.

A proposta é manter a mobilização entre os servidores, com novas ações de plantio, manutenção e ampliação das áreas verdes. A iniciativa busca transformar a sede em um ambiente mais confortável e conectado à natureza, reforçando a ideia de que desenvolvimento urbano e preservação ambiental podem caminhar juntos.

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