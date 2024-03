Crianças morrem e 78 pessoas são hospitalizadas após comerem carne de tartaruga

Uma tragédia abalou o arquipélago de Zanzibar, na Tanzânia, após oito crianças e uma mulher perderem suas vidas e outras 78 pessoas serem hospitalizadas devido ao consumo de carne de tartaruga marinha. O incidente ocorreu no sábado (9), revelando os perigos associados a essa iguaria regional, que periodicamente resulta em casos fatais de quelonitoxismo, uma forma de intoxicação alimentar.





A carne de tartaruga marinha, apesar de ser considerada uma delicadeza na região, provou ser fatal mais uma vez. Segundo relatos, a mulher que faleceu na sexta-feira (8) era mãe de uma das crianças que também sucumbiu após consumir o alimento. O trágico episódio teve início na terça-feira (5), quando a carne de tartaruga foi ingerida pelas vítimas.

Os testes laboratoriais subsequentes confirmaram que todas as vítimas haviam consumido carne de tartaruga marinha, lançando uma sombra sobre a segurança alimentar na região.

As autoridades de Zanzibar, diante da gravidade do ocorrido, mobilizaram uma equipe de gestão de desastres para instruir a população a evitar o consumo desse tipo de alimento. No entanto, apesar dos esforços das autoridades para conscientizar o público, o consumo dessa carne continua representando um risco para a saúde pública.

As identidades das vítimas não foram divulgadas, e o estado de saúde das demais pessoas hospitalizadas não foi informado até o momento. O incidente destaca a importância da educação alimentar e da regulamentação adequada para evitar tragédias semelhantes no futuro.

Fonte: RIC