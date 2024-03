Crise na saúde de Novo Airão é provocada pela compra milionária de medicamentos

Mesmo comprando itens por valores milionários, o prefeito Frederico Jr. (PSC) deixa a saúde de Novo Airão, um caos, sem atendimento e sem remédios comprados por valores milionários





De um ano para o outro, o prefeito de Novo Airão (a 115 quilômetros de Manaus), Frederico Jr., gastou quase cinco vezes mais com a compra de medicamentos, uma delas através de Pregão Presencial Nº 007/2023, com volume equivalente a R$ 6,2 milhões em 2023.

As verbas do pregão 007/2023 foram distribuídas a empresas, em parcelas de R$ 594.608,00, R$ 569.182,00, R$ 1.005.552,00, R$ 1.198.566,00, R$ 519.967,00, R$ 599.236,00, R$ 573.544,00, 729.508,00, R$ 1.005.746,00 para empresas, conforme consta em documento assinado pelo prefeito Frederico Jr. e publicado no Diário Oficial da União do dia 12 de abril de 2023, Edição: 70, Seção: 3, Página: 358 (documento abaixo).

Cinco vezes mais

Não satisfeito, Frederico Jr,. resolveu aumentar a cota. Ele publicou no dia 23 de fevereiro de 2024, uma adjudicação com Pregão Presencial Nº 47/2023, aumentando o volume de verbas destinadas à saúde em mais de cinco vezes.

Desta vez o valor das verbas que ‘hipoteticamente serão empregadas na saúde’ da população este ano saltou para R$ 28 milhões em 2024.

Remédio x verbas

Tanto dinheiro destinados para a saúde da população de Novo Airão não é o problema, mas a quantidade de medicamentos que chega às prateleiras e nas enfermarias do hospital. “Não tem medicamentos no Hospital e nos postos de saúde. Não adianta implorar”, disse uma paciente conformada.

Ou seja, os números não batem. Mesmo com tanto dinheiro empregado, o hospital não tem remédios suficientes para atender às demandas da população. Pacientes que procuram remédios nas unidades de saúde, só encontram prateleiras vazias e tratamento prejudicado mesmo com todo o esforço dos profissionais da saúde no município.

Super contratos

Estranhamente, somente a empresa Lopes de Castro Produtos Médicos e Hospitalares recebeu mais de R$ 4 milhões das mãos de Frederico Jr.. Procurado, o prefeito não disse em que “tipo de remédio” ele empregou tanto dinheiro.

O contrato mais barato tem valor de pouco mais de R$ 519 mil, também para o fornecimento de itens hospitalares.

Outras empresas também foram beneficiadas pela Prefeitura de Novo Airão para fornecer itens para a saúde do município.

Os contratos têm valores variados. A maioria deles foi firmada por meio do sistema de registro de preços.

No entanto, nada foi feito. A população segue reclamando pois a saúde da cidade comandada por Frederico Jr. está cada vez mais precária e a população cada dia mais doente e sem assistência. Além disso, a unidades de saúde do município ainda conta com reforço de servidores do Estado.