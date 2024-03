Roberto Cidade assume União Brasil e se candidata à Prefeitura de Manaus

Centenas de pessoas lotaram a quadra da escola de samba Mocidade Independente de Aparecida, bairro Aparecida, zona Sul da capital, na manhã deste sábado, 16, para prestigiar a posse do deputado estadual Roberto Cidade como presidente do Diretório Municipal do União Brasil – Manaus (UB).





Ciceroneado pelo presidente estadual da sigla, o governador Wilson Lima, Cidade e os demais 49 presidentes municipais do União Brasil foram empossados e irão conduzir a legenda nas eleições deste ano. Na ocasião, Cidade afirmou estar preparado e à disposição do grupo para concorrer à Prefeitura de Manaus.

“Para mim é motivo de muita honra presidir o União Brasil em Manaus. Temos hoje a maior bancada de deputados estaduais e, não tenho dúvidas, iremos fazer a maior bancada de vereadores da Câmara Municipal de Manaus também. Aceito o desafio de presidir o União Brasil com o compromisso de fazer com que tenhamos a maior sigla e a maior representatividade do estado do Amazonas. Trabalharei ainda mais para conduzir o União Brasil para um futuro de mais prosperidade para o povo da nossa Manaus”, afirmou o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

Cidade falou ainda sobre sua disposição em disputar à Prefeitura de Manaus, caso esse seja o entendimento do União Brasil e das demais siglas que formam o arco de alianças de seu grupo partidário.

“Coloco meu nome à disposição, se assim o meu grupo entender, para ser pré-candidato à Prefeitura de Manaus. Nossa cidade precisa ter um olhar diferenciado sobre os problemas. Manaus é a quinta capital do País que mais arrecada, não falta dinheiro, o que falta é administração e planejamento. Mais de 300 mil manauaras vivem na pobreza e é com união que nós vamos melhorar a vida dessas pessoas. Me sinto preparado para esse desafio. Podem contar com esse caboco aqui”, reforçou.

O governador Wilson Lima agradeceu a todos os 50 presidentes municipais que aceitaram o desafio de comandar a sigla, em nível municipal, e fez um aceno especial ao presidente da Aleam, que, conforme Lima, com serenidade, diálogo e união tem ajudado o Amazonas a avançar em diversos aspectos.

“Sou muito grato por ter sido escolhido pelo povo do Amazonas para conduzir este estado, mas ninguém faz nada sozinho e eu agradeço ao presidente nacional do UB, Antônio Rueda, e hoje a todos os 50 presidentes municipais do União Brasil. Agradeço de forma especial ao presidente Roberto Cidade, que sempre é uma pessoa do diálogo e com determinação para trabalhar. É de pessoas como você, Roberto Cidade, que nós precisamos, que coloca a mão na massa. É a sua sensibilidade, o seu compromisso, o seu jeito conciliador, é a história de vida e de luta da sua família que lhe fizeram chegar até aqui”, falou Lima.

Sobre a disposição de Cidade em ser pré-candidato pelo União Brasil à Prefeitura de Manaus, Lima destacou a satisfação de ter na sigla pessoas com vontade de contribuir com o estado do Amazonas. “A nossa diferença é o trabalho e a união. Fico muito feliz com a sua manifestação. É um jovem político que tem trilhado um caminho de serenidade, um caminho de diálogo, focando na melhoria da qualidade de vida das pessoas. Roberto, muito obrigado pela sua disposição. Aqui ninguém precisa pisar em ninguém, a diferença nesse grupo aqui é a união e o trabalho. Todos os que querem contribuir com o estado do Amazonas são bem-vindos. Estamos oferecendo força política e experiência para construir um estado melhor. O que nós estamos construindo é também o maior arco de alianças na cidade de Manaus”, afirmou Lima.

A solenidade reuniu vereadores (capital e interior), prefeitos do interior, apoiadores, lideranças políticas e comunitárias, além dos deputados estaduais Felipe Souza (PRD), Alessandra Campelo (Podemos), Rozenha (PMB), Débora Menezes (PL), Mário César Filho (UB), Adjuto Afonso (UB), George Lins (UB), Thiago Abrahim (UB), Cristiano Dangelo (MDB), Dr. Gomes(Podemos), Carlinhos Bessa (PV), Delegado Péricles (PL) e João Luiz (Republicanos).