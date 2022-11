Curso de capacitação para monitor de transporte escolar tem inscrições abertas

As inscrições para o curso de capacitação de monitor de transporte escolar oferecido pelo Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) estão abertas até o dia 7 de dezembro ou enquanto houver vagas. Os interessados devem se inscrever das 8h30 às 13h30 no guichê 9 do Protocolo Administrativo do Detran-AM, localizado na avenida Mário Ypiranga Monteiro, bairro Parque 10 de Novembro.

Serão disponibilizadas 100 vagas, e as inscrições serão realizadas mediante a doação de dois pacotes de fraldas infantis descartáveis, nos tamanhos M ou G. O material arrecadado será encaminhado para o Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), que o destinará para instituições carentes.

A subgerente do setor de cursos do Detran Amazonas, Fátima Reis, reforça a importância dos participantes não faltarem aos dias de aula. “Elaboramos um curso com carga de 20 horas, que abordará assuntos fundamentais para a formação dos interessados. É importante que não faltem, pois no final deste curso iremos realizar a entrega dos certificados de conclusão”, disse.

Aulas

As aulas serão ministradas nos dias 12 e 13 de dezembro, no auditório do Detran-AM, das 8h às 18h, com intervalo para almoço. O curso tem como tema “Segurança a caminho da escola” e conta com três módulos: a importância do comportamento seguro no transporte escolar, regulamentação do transporte escolar e do Estatuto da Criança e Adolescente (ECA) e atribuições do monitor.

Requisitos para inscrição

Para se inscrever os interessados deverão ser maiores de 18 anos, apresentar a versão original e cópia do documento de identidade com foto, do Cadastro de Pessoa Física (CPF), do certificado de conclusão do Ensino Fundamental II (6° ao 9° ano) ou declaração escolar, caso ainda estejam cursando.

Além disso, os interessados deverão apresentar o atestado de antecedentes criminais com validação da Policia Federal, emitido pelo site do órgão federal (www.pf.gov.br). O documento deve ser impresso com o verso da folha.