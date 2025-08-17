David Almeida acompanha ação do ‘Mutirão no Centro’ e fiscaliza retirada de cabos mortos

Mais uma medida de requalificação do Centro foi fiscalizada de perto pelo prefeito David Almeida, neste domingo, 17/8. Na rua Guilherme Moreira foi iniciada a ação inédita de retirada de “cabos mortos” dos postes em combate à poluição visual. Coordenada pelo Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), a ação contou com apoio da concessionária de energia e das empresas de telefonia, internet e de fibra óptica, responsáveis pela fiação inutilizada.





O prefeito David Almeida informou que as empresas foram notificadas para participarem desta ação de despoluição visual. “Nós temos uma poluição visual na cidade de Manaus muito grande, em várias áreas da cidade, no Centro principalmente. Como estamos com um ‘Mutirão no Centro’, essa ação foi programada. Nós notificamos todas as empresas, a concessionária de energia, as empresas que prestam serviço de telefonia, de internet, para que pudessem vir aqui conosco resolver esse problema da poluição visual, iniciando pelo centro da cidade”, disse o prefeito.

O “Mutirão no Bairro”, que está sendo realizado no Centro, é coordenado pelo vice-prefeito e secretário de Obras, Renato Junior, que também acompanhou a operação de higienização dos postes. “Estamos fazendo uma operação de despoluição visual desses postes que estavam cheios de fios já obsoletos da época da telefonia, que há muitos e muitos anos não funcionam mais. Notificamos e oficializamos a concessionária de energia e também as empresas de tecnologia, de internet, para que pudessem tirar seus fios”, informou.

O vice-presidente do Implurb, Antônio Peixoto, disse que a poluição visual ocasionada pelos “cabos mortos” é uma afronta ao Código de Postura e ao Plano Diretor de Manaus, algo que precisava ser corrigido após muitos anos de inutilização dessa fiação com o avanço da tecnologia da comunicação.

“Nós fizemos um levantamento técnico, uma visita técnica junto com a Amazonas Energia, que é a detentora dos postes de energia, em conjunto com as operadoras de telefonia e de internet. Esse levantamento técnico foi realizado na semana passada em conjunto com a equipe do Implurb. E neste domingo é o primeiro dia da ação, que continua nos próximos dias”, explicou.

O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus (CDL Manaus), Ralph Assayag, conta que nunca viu uma gestão municipal tão empenhada em requalificar o Centro de Manaus. “Em décadas, é uma coisa inédita, nunca tivemos um prefeito com tanta vontade de arrumar o centro histórico. Aqui temos uma economia toda pujante, praticamente quase 50% de toda a arrecadação do estado vem do grande centro. E o centro precisava disso. Hoje ele (prefeito) está cuidando com carinho de todo o Centro, primeiro tirando essas fiações que estamos vendo aqui. Fiações horríveis. Depois a organização dos buracos, das calçadas, de toda a infraestrutura do Centro”, comentou Ralph.

Notificados

Como os postes são sublicenciados pela concessionária Amazonas Energia para as empresas de telecomunicações, a ação foi supervisionada pela empresa. “A Amazonas Energia, como detentora dos postes, tem a obrigação de fazer a fiscalização das empresas que compartilham conosco. Então, fazemos a fiscalização dessas empresas, solicitamos delas a retirada desses cabos. Como a prefeitura fez essa ação e nos comunicou, estamos aqui para ajudar as empresas a fazer a retirada desses cabos em desuso”, informou Igor Pedroso, supervisor de campo da concessionária.

As empresas de telefonia, internet e de fibra óptica, como Vivo, Claro, Oi e Tim, foram notificadas pelo Implurb para realizarem a retirada de seus “cabos mortos”. “Recebemos a notificação durante a semana, estivemos aqui com o nosso corpo técnico para fazer a vistoria do local, verificar os pontos que precisam ser readequados, e hoje estamos com nossa equipe fazendo a limpeza de cabos mortos, tirando e reestruturando aquilo que está inadequado para trazer um ambiente melhor para a cidade, fazendo uma higienização nos postes do centro de Manaus”, disse Magno Farias, coordenador técnico da Vivo.

A operação de combate à poluição visual no Centro tem previsão inicial de durar duas semanas, sendo realizada em horários que reduzem o impacto para o comércio e a população.