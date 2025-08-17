Polícia apreende 100 tabletes de maconha do tipo skunk no Tarumã-Açu

A ROCAM, apreendeu, na madrugada deste domingo (17), uma grande quantidade de entorpecentes no bairro Tarumã-Açu, Zona Oeste de Manaus.





De acordo com informações a equipe recebeu informações, por meio do WhatsApp Denúncia Rocam, de que suspeitos estariam descarregando drogas de uma lancha na Rua Rio Amazonas. Ao chegarem ao local, os policiais foram recebidos com fuga, os suspeitos embarcaram novamente e conseguiram escapar pela água.

Durante a varredura na área, os militares encontraram 100 porções grandes, em formato de tabletes, de maconha do tipo skunk. O material foi apreendido e encaminhado ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos legais.

Por Correio da Amazônia