David Almeida consolida liderança: Maior base aliada na CMM entre os pré-candidatos

Após passado o período da janela partidária, muitas trocas de partido foram realizadas pelos vereadores na Câmara Municipal de Manaus (CMM), mas o prefeito David Almeida (Avante) manteve a maior número de parlamentares na sua base aliada, em comparação com os demais pré-candidatos nas eleições deste ano.





David Almeida saiu do período da janela partidária contando com 20 vereadores como aliados. O partido do prefeito também manteve sua força, como a maior bancada da CMM, formada por cinco vereadores: David Reis, Gilmar Nascimento, Eduardo Assis, Eduardo Alfaia e Joelson Silva.

O MDB é outro partido do arco de aliança de Almeida que saiu fortalecido após a janela partidária, passando a contar com quatro parlamentares: Luis Mitoso, Kennedy Marques, Raulzinho e Isaac Tayah. O PSD tem os vereadores Professor Fransuá, Jander Lobato e Professor Samuel como aliados do prefeito.

O Agir foi outro partido que cresceu na Câmara Municipal, passando a ter três vereadores na base de Almeida: Dione Carvalho, Rosinaldo Bual e Alonso Oliveira. O Democracia Cristã tem Elan Alencar (DC) e Wallace Oliveira (DC) apoiando o prefeito.

A base de David Almeida ainda conta com Sassá da Construção Civil (PT), Marcel Alexandre (PL) e Roberto Sabino (Podemos). Esses três parlamentares se mantém aliados mesmo estando em partidos de oposição.

Demais bancadas

Entre os demais pré-candidatos a prefeito, o deputado estadual Roberto Cidade (União) ficou com dezesseis vereadores alinhados ao governador Wilson Lima (União).

O pré-candidato deputado federal Alberto Neto (PL) ficou com base formada apenas pelos dois parlamentares do seu partido na CMM. Amom Mandel (Cidadania) também possui base formada por apenas dois vereadores, um do seu partido e outro oriundo do PSDB, por conta da Federação PSDB/Cidadania.

O vereador Jaildo Oliveira (PV) está no partido que faz parte da Federação PT, PCdoB e PV, que ainda não definiu o nome do pré-candidato a prefeito de Manaus.