Cultura em Festa: 2ª Feira Folclórica da Start agita o Centro Cultural dos Povos da Amazônia

O Instituto de Inovação Desportiva e Cultural da Amazônia (IDAMA) realiza entre os dias 12 a 5 de maio, das 19h às 00h, a 2ª Feira Folclórica que acontecerá no Coliseu Junino no Centro Cultural dos Povos da Amazônia, (Bola da Suframa).





A Feira Folclórica apresenta uma programação diversificada. Haverá feira de artesanato, comidas típicas e fazeres folclóricos, contando com cerca de mais de 40 expositores e barracas. A abertura fica por conta dos Grupos Folclóricos e atrações locais e regionais. A feira receberá diversos grupos folclóricos que darão um ponta pé inicial para os festejos juninos de Manaus.

Seguindo com a programação, a feira traz a magia da dança do Café, Cirandas, Cangaços, Tribos Indígenas, Boi-Bumbá e dentre outras danças emergentes para início de trabalhos para suas primeiras apresentações junto aos grupos folclóricos credenciados pelas secretárias de cultura.

O objetivo do evento é valorizar as matrizes culturais e econômicas que são passadas de geração para geração e suas diversidades. O evento conta com o apoio do Governo do Estado do Amazonas, Prefeitura de Manaus e do representante da Comissão de Cultura do Estado, Deputado Estadual Abdala Fraxe e secretarias envolvidas.

A feira acontece de sexta-feira a domingo de 19h às 00h.