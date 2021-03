David Almeida é indicado como representante do Norte no Consórcio Nacional de Vacinas

O prefeito de Manaus, David Almeida, foi indicado para representar a região Norte na comissão diretiva do Consórcio Nacional de Vacinas das Cidades Brasileiras, o Conectar, que será instituído oficialmente nesta segunda-feira, 22/3, em Assembleia Geral. A indicação ocorreu na manhã deste domingo, 21/3, durante reunião virtual da Frente Nacional de Prefeitos (FNP).

“Agradeço a indicação e estou à disposição para colaborar e ser mais uma voz em busca das vacinas. Manaus já é referência na vacinação e nosso objetivo é imunizar nossa população o mais rápido possível”, destacou David.

A Assembleia Geral, que marcará oficialmente a instituição do Conectar, será transmitida ao vivo pelo Youtube, a partir de 15h, e contará com a participação do ministro do STF, Gilmar Mendes; do ex-presidente do STF, Ayres Britto; e da representante da Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS) no Brasil, Socorro Gross Galiano; e do governador do Piauí, Wellington Dias; entre outras autoridades.

Conectar

O consórcio público para aquisição de vacinas contra Covid-19, além de medicamentos e equipamentos ligados à saúde, é uma forma de acelerar o processo de imunização de todos os cidadãos brasileiros. Um esforço a mais dos prefeitos, além do que consta no Plano Nacional de Imunização (PNI), do governo federal, para adquirir os insumos necessários e conter a disseminação do novo coronavírus.