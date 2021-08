David Almeida entrega creche reformada na zona Norte

O prefeito de Manaus, David Almeida, reinaugurou, na manhã desta quinta-feira, 5/8, a creche municipal Professora Eliana de Freitas Moraes, no bairro Cidade Nova, zona Norte da capital, e anunciou a entrega de outras seis novas creches até o final do ano, ampliando a rede de educação básica da capital.

“Nós buscamos a excelência em servir a cidade de Manaus. Nas escolas e creches, nós não estamos fazendo só a pintura, mas estamos recuperando toda, assim como fizemos nessa. Eu vim aqui fiscalizar na segunda-feira, acompanhado da gestora e da empresa responsável pela obra, e só depois dessa vistoria que a gente recebe e paga a obra, assim como eu faço com as empresas de asfalto e com as empresas que estão recuperando as UBSs (Unidades Básicas de Saúde). Esse é o cuidado que o dinheiro público precisa ter”, explicou o prefeito de Manaus.

O chefe do Executivo municipal ainda destacou o trabalho da gestão em prezar pela melhoria e avanços na cidade de Manaus, deixando para trás a velha política que atuava somente pensando no benefício político.

“Temos complexos de gestões passadas, que foram abandonados, como os parques do Idoso e dos Bilhares, enfim, boas obras, bons investimentos que vamos buscar recuperar, também, independentemente de ser da gestão do prefeito A, B ou C, mas nós trabalhamos é para Manaus, por isso vamos recuperar os espaços e, inclusive, ainda neste ano, nós vamos entregar seis novas creches para as nossas crianças. E, até o final do nosso mandato, vamos juntar esforços para recuperar todos os espaços públicos. Vamos ser referência em educação no Brasil, assim como seremos na saúde”, enfatizou Almeida.

Localizada no Riacho Doce 3, Cidade Nova, a creche, que atende mais de 220 crianças de 1 a 3 anos de idade, teve sua reforma iniciada em maio deste ano e passou por readequações das salas administrativas, melhoria no refeitório, depósitos e banheiros. Além de reparação da estrutura elétrica, nova pintura e piso, reestruturação do telhado, com objetivo de garantir um ambiente condizente com a realizada dos alunos e adequado à comunidade escolar.

A creche possui dez salas de aula, um refeitório, brinquedoteca, espaços de brincar, banheiros infantis e para funcionários, horta escolar, sala de educação física, fraldário, três blocos, solarium, que dá um toque todo especial ao teto do espaço.

O titular da Secretaria Municipal de Educação (Semed), Pauderney Avelino, destacou a importância das reformas estruturais, somadas às melhorias acadêmicas que estão sendo realizadas, a fim de elevar a qualidade de ensino na capital.

“Nós estamos muito felizes de poder devolver para a cidade Manaus essa creche, que nós assumimos o compromisso de reconstruir em um curto espaço de tempo. Aqui são 224 crianças que serão acolhidas, nos espaços lúdicos. Além dessa, nós temos mais 19 creches próprias e quatro conveniadas, e ainda estamos com o objetivo de retornar a obra de seis outras creches abandonadas pela gestão anterior”, explicou Pauderney Avelino.

A reforma da creche municipal Professora Eliana de Freitas Moraes faz parte do programa de crescimento econômico e social “Mais Manaus”, da Prefeitura de Manaus, que até o final do ano irá entregar à população aproximadamente 80 unidades de ensino da Semed.