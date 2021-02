David Almeida irá buscar novos incentivos e investimentos para impulsionar o PIM

Durante reunião realizada de forma remota, nesta terça-feira, 10/2, à noite, com representantes do Centro da Indústria do Estado do Amazonas (Cieam), o prefeito de Manaus, David Almeida, anunciou que irá buscar novos incentivos e investimentos para impulsionar as indústrias instaladas no Polo Industrial de Manaus (PIM).

Preocupado com o agravamento da crise econômica gerada pela pandemia da Covid-19, David Almeida afirmou que a Prefeitura de Manaus estudará caminhos alternativos para atrair novos investimentos para a Zona Franca de Manaus (ZFM), garantindo, assim, a movimentação da economia local e a geração de novos postos de trabalho na capital do Amazonas.

Ele chamou a atenção para o fato de que, apesar de o governo federal ter prorrogado por mais 50 anos os incentivos à Zona Franca de Manaus, é preciso renová-la a nível estadual.

“Precisamos encontrar um caminho para atrair mais investimentos. A prefeitura vai procurar esse protagonismo, até porque a zona franca não é do Amazonas, ela é de Manaus, o Polo Industrial é de Manaus, e a prefeitura vai estar discutindo, sim, essa questão dos investimentos e dos incentivos”, afirmou David.

O prefeito ainda salientou a necessidade de a nova gestão municipal trabalhar com os empresários, para ampliar os investimentos do setor na cidade.

Obras

Outro ponto discutido na reunião foram as reformas de revitalização do Distrito Industrial. Atendendo ao pedido dos industriários, David Almeida informou que pedirá celeridade nos trabalhos, para agilizar a finalização das ações.

Apoio

O presidente da Cieam, Wilson Périco, aprovou a decisão da prefeitura de suspender o feriado e o ponto facultativo programados para o período do Carnaval. Ele salientou a importância da decisão e afirmou torcer pelo sucesso da nova gestão administrativa.