David Almeida visita Moto Honda e destaca importância de iniciativas ambientais em Manaus

O prefeito de Manaus, David Almeida, visitou, na manhã desta segunda-feira, 27/2, a empresa Moto Honda da Amazônia, no Polo Industrial de Manaus, para conhecer e discutir propostas de ações ambientais.

Ao lado do diretor-executivo da United Earth, Marcus Nobel, o chefe do Executivo municipal participou das ações de plantio que integram o projeto “Plantando Futuro”, e destacou a importância da realização das iniciativas e o objetivo da gestão de transformar Manaus em referência.

“A Moto Honda está na vanguarda, é a maior empresa do Polo Industrial de Manaus, apoia as ações de governança, apoia as ações ambientais, está apoiando esse prêmio ‘United Earth Amazônia’ aqui na nossa cidade e faz com que a gente possa prospectar coisas boas e maiores para nossa cidade e nosso Estado”, disse Almeida.

O passeio pela Moto Honda da Amazônia contou com visita à linha de montagem e apresentação geral da empresa. No local, o prefeito também acompanhou o processo da Estação de Tratamento de Efluentes (ETE).

Durante a visita, o vice-presidente Industrial da Moto Honda, Julio Koga, frisou que a fábrica, que gera cerca de 7 mil empregos diretos na cidade de Manaus, tem o objetivo de conciliar o desenvolvimento econômico com as iniciativas ambientais.

“É sempre bom recebermos pessoas para mostrar um pouco do que a gente faz aqui em prol do meio ambiente, porque é muito importante a gente conciliar o desenvolvimento econômico com a proteção do meio ambiente e isso é um valor que a Honda vem implantando desde os princípios e mantém até hoje”, assegurou o vice-presidente.