Defesa Civil envia equipe para área afetada por desbarrancamento na AM-010

O Governo do Amazonas, por meio da Defesa Civil, enviou uma equipe de engenheiros para analisar a situação de segurança da rodovia Deputado Vital de Mendonça (AM-010), em decorrência do desbarrancamento ocorrido na altura do Km 43 da via, durante a madrugada desta quarta-feira (30/12). Após a inspeção técnica, os engenheiros irão emitir um laudo sobre as reais condições da via, danos e riscos.

A Defesa Civil Estadual já está em contato com as prefeituras e Defesas Civis Municipais de Rio Preto da Eva e Itacoatiara, para que elas acompanhem de perto a situação, de forma que os órgãos possam realizar um trabalho conjunto nas ações e intervenções efetivas que serão executadas no local.

A Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra) também foi acionada e já encaminhou uma equipe de engenheiros e máquinas para realizar as intervenções necessárias no local.

A Defesa Civil alerta condutores e moradores para a necessidade de atenção e cuidado ao trafegar na área, até que seja restabelecida a normalidade de acesso às vias afetadas.