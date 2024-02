Defesa Civil Estadual capacita agentes municipais para enfrentar desastres naturais

Na última segunda-feira (26/02), a Defesa Civil do Estado deu início a uma semana de instrução voltada para os agentes municipais, abordando a elaboração de seus respectivos planos de contingência. A capacitação reúne agentes de diversos municípios, incluindo Alvarães, Anori, Autazes, Barreirinha, Boa Vista do Ramos, Caapiranga, Canutama, Careiro Castanho, Careiro da Várzea, Codajás, Coari, Iranduba, Japurá, Jutaí, Lábrea, Maraã, Pauini, Tefé, Santa Isabel do Rio Negro, São Sebastião do Uatumã e Uarini.





O plano de contingência é um instrumento estratégico que estabelece diretrizes, procedimentos e ações a serem adotadas em caso de desastres naturais, como enchentes, deslizamentos de terra, incêndios e tempestades, entre outros eventos adversos. Seu objetivo primordial é proteger a vida e preservar os bens materiais, reduzindo o impacto e a vulnerabilidade diante de situações emergenciais. Elaborado pela Defesa Civil Municipal em colaboração com outros órgãos e instituições relevantes, como bombeiros, polícia, saúde, assistência social e infraestrutura, o plano de contingência é fundamental para a preparação das localidades e a resposta rápida em momentos de crise.

Jéssyca Lever, engenheira e agente da Defesa Civil Estadual, ressalta a importância desse documento, destacando que ele proporciona o planejamento das ações diante de possíveis desastres. “É essencial que os municípios busquem apoio junto à Defesa Civil do estado para receber orientação na elaboração do plano, especialmente em questões como o mapeamento de áreas de risco. Estamos aqui para oferecer todo o suporte necessário”, afirma.

O plano de contingência abrange uma série de etapas que vão desde a identificação dos riscos potenciais até a execução de ações de prevenção, resposta e recuperação. Além disso, contempla medidas de prevenção e preparação, como treinamentos, simulações e aquisição de equipamentos específicos, garantindo que as comunidades estejam preparadas para enfrentar qualquer cenário de crise.

“Por muito tempo, temos enfatizado a necessidade de os municípios nos repassarem seus planos de contingência, conforme previsto na lei 12.608. Esta legislação estabelece que os planos devem ser enviados para o estado e renovados anualmente. Percebendo a necessidade de uma instrução mais próxima, realizamos o curso para essa primeira turma, e esperamos a participação de todos os 62 municípios”, destaca o Tenente Fabiano Vieira, chefe do Departamento de Regionais da Defesa Civil.