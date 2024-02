Prefeitura convoca população para vacinação contra influenza até quinta-feira, 29

A Prefeitura de Manaus está fazendo um chamado urgente à população, com idade a partir de 6 meses, para receber a vacina contra a influenza (gripe) até esta quinta-feira, dia 29 de fevereiro, em uma das 171 salas de imunização da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).





A campanha, que teve início em 13 de novembro do ano passado, estava inicialmente disponível apenas para os 18 grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde.

Segundo o subsecretário de Gestão da Saúde, Djalma Coelho, a adesão à imunização tem sido abaixo do esperado. Até a última terça-feira, apenas 32,7% da população de sete grupos-alvo, que tem uma meta de 90% de cobertura vacinal, havia recebido a vacina. Esses grupos incluem crianças de 6 meses a 5 anos, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), indígenas a partir dos 6 meses de idade, idosos com 60 anos ou mais, trabalhadores da saúde e professores do ensino básico e superior.

“Devido à baixa procura, temos doses remanescentes disponíveis para a população em geral, a partir de 6 meses de idade, até a próxima quinta-feira, 29/2, que marca o encerramento da campanha”, explica o subsecretário.

Para receber a vacina, os cidadãos devem dirigir-se a um dos 171 pontos de imunização da Semsa, munidos de documento oficial de identificação, CPF ou Cartão Nacional de Saúde (CNS). Crianças menores de 12 anos devem estar acompanhadas de um dos pais ou responsável.

As salas de vacina estão distribuídas em todas as zonas geográficas da cidade, com algumas unidades funcionando em horário ampliado, das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, e das 8h às 12h aos sábados. Uma lista completa com endereços e horários de todos os estabelecimentos está disponível no site https://semsa.manaus.am.gov.br, acessível pelo link https://bit.ly/SalasVacinaManaus.

A Semsa tem intensificado as ações de sensibilização e busca ativa de usuários nas comunidades. A vacinação é crucial para proteger crianças, adolescentes, adultos e idosos contra as síndromes gripais e respiratórias, especialmente após a mudança no calendário de imunização contra a influenza na região Norte, implementada no último ano.

“A vacinação começou no segundo semestre de 2023, coincidindo com a época de chuvas, quando os casos de gripe tendem a aumentar. Essa mudança veio para ficar, então é importante que as pessoas busquem a vacina, pois só será oferecida novamente no final deste ano”, ressalta Djalma.

A gerente de Imunização da Semsa, Isabel Hernandes, destaca que a vacinação é fundamental para prevenir a influenza, reduzindo os riscos de internação e mortalidade pela doença. Além disso, contribui para diminuir a circulação do vírus entre a população, especialmente para aqueles com maior risco de complicações.

“A vacina contra a influenza trivalente protege contra três cepas do vírus. O esquema vacinal completo prevê duas doses para crianças de 6 meses até 8 anos vacinadas pela primeira vez, com intervalo mínimo de um mês entre as aplicações, e dose única para todos os demais casos”, explica Isabel.

Até o momento, foram aplicadas 224.167 doses da vacina contra a influenza nas unidades da Semsa Manaus, com destaque para os grupos prioritários. A vacinação abrangeu 72.275 crianças de 6 meses a 5 anos, 10.747 gestantes, 10.381 professores, 2.263 puérperas, 62.720 idosos, 20.041 trabalhadores da saúde e 7.250 indígenas.

Outros grupos prioritários, sem meta de vacinação definida pelo Ministério da Saúde, também foram contemplados, incluindo pessoas com comorbidades, caminhoneiros, pessoas com deficiência permanente, profissionais das forças armadas e de segurança, funcionários do sistema prisional e pessoas em situação de rua.

A vacinação é uma ferramenta crucial na proteção da população contra a influenza, e a Prefeitura de Manaus incentiva fortemente a adesão de todos os cidadãos elegíveis à campanha.