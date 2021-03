Plano de vacinação em Manaus será supervisionado por Sérgio Fontes

A execução do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, em Manaus, será supervisionada pelo delegado aposentado da Polícia Federal, Sérgio Fontes. A decisão é de acordo com o Decreto nº 5.031/2021, assinado pelo prefeito de Manaus, David Almeida, e publicado na edição nº 5.045, do Diário Oficial do Município (DOM), desta terça-feira, 2.

O objetivo é aumentar a segurança e transparência no processo de vacinação da população na capital amazonense. Entre algumas das atribuições da Autoridade Supervisora, como o cargo foi denominado, estão o desenvolvimento de estratégias para viabilizar o maior número possível de pessoas imunizadas na cidade, a realização de parcerias, que auxiliem no processo de vacinação, entre outras atividades.

As articulações já tiveram início, como a reunião realizada na segunda quinzena de fevereiro, em que ele participou ao lado do prefeito David Almeida, com o comandante do Comando Militar da Amazônia (CMA), general Estevam Cals Theophilo Gaspar de Oliveira, para tratar da parceria para reforçar o processo de vacinação, assim como um convênio que deverá ser feito com universidades locais, para a contratação de mão de obra de acadêmicos dos cursos da área de saúde, que irão auxiliar nos trabalhos realizados nos postos de imunização, agilizando o serviço.

Para Fontes, apesar de não ser da área de Saúde, a experiência adquirida durante o tempo em que esteve à frente da Superintendência Regional da Polícia Federal do Estado do Amazonas e da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) irá ajudar nas atribuições que o cargo requer.