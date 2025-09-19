Depois da Câmara, PL de Valdemar da Costa Neto ameaça travar todas as pautas no Senado; Alcolumbre rebate

A relação entre o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, azedou de vez após críticas mútuas





O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, acusou Davi Alcolumbre de atuar em favor do STF e ameaçou dificultar votações no Senado caso a anistia aos golpistas de 8 de janeiro não seja pautada.

Em entrevista a uma rádio de Minas, Valdemar acusou Alcolumbre de “trabalhar para o Supremo” e fez ameaça:

“Vai pagar caro se ele não se comportar como tem de se comportar, como um presidente do Senado tem que se comportar.”, ameaçou o presidente do PL.

Segundo Costa Neto, o comportamento do presidente do Senado inviabilizaria sua reeleição em 2027. Ele declarou que Alcolumbre “vai pagar caro” se não mudar de postura.

Interlocutores do senador afirmam que as ameaças não o intimidam e avaliam que os ataques reforçam a rejeição a pautas como a PEC da Blindagem (PEC da Bandidagem), quando deputados federais podem cometer todo tipo de crimes, matar, roubar, estuprar, traficar dorgas e ainda assim não podem ser presos sem a autorização da Câmara.

O PT acionou a Justiça em dois processos contra Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL, por declarações sobre o 8 de Janeiro.

Valdemar afirmou que “um povo” do PT “começou o quebra-quebra” das manifestações, acusação considerada falsa pelo partido.

Mais ameaça

Valdemar da Costa Neto (PL) afirmou ainda que pode inviabilizar a reeleição de Davi Alcolumbre em 2027 e prometeu travar os trabalhos no Senado caso a pauta da “anistia aos golpistas” não avance.

Breaking News