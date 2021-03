Depois de 45 dias de fome, Rodoviários paralisam o sistema na Constantino Nery

“Os motoristas e cobradores não tem mais como segurar a falta de de alimentação durante as jornadas de trabalho nos transportes urbanos em Manaus”, contra ataca o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Josenildo Mossoró, após se certificar de que existem 45 dias sem que os empresários do setor entreguem os ticket-alimentação para a categoria.

Na manhã desta sexta-feira (12) os motoristas do transporte coletivo resolveram parar por não suportarem mais trabalhar sem alimentação. É o que reclama a categoria. A manifestação é feita por iniciativa dos próprios trabalhadores.

No protesto, os trabalhadores reivindicam o pagamento de benefícios como ticket-alimentação, cesta básica e vale-lanche. De acordo com a categoria, os empresários não teriam cumprido o acordo de repassar os direitos aos trabalhadores.

Os motoristas pararam os ônibus no Terminal 1, na avenida Constantino Nery. Outras paralisações pontuais poderão ocorrer a qualquer momento.

Mais informações em instante.

Nota da Prefeitura

Em nota, a Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), informou que monitora o movimento grevista dos operadores do Sistema de Transporte Coletivo da capital. Fiscais de Transportes e agentes de trânsito do Instituto estão nas ruas para auxiliar no ordenamento dos terminais e avaliar o prejuízo aos usuários.

O órgão espera que empresários do setor e trabalhadores cheguem a um acordo quanto às reivindicações e retornem à operação normal do sistema de transporte, para que a população não seja ainda mais prejudicada neste momento difícil que vivemos.