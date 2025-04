Depois do grito na Paulista, Wilson Lima deixa vazar contrato de R$ 40 Milhões/mês só para confeccionar cartões eletrônicos

A lista de gastos do governador Wilson Lima não para de crescer





Depois da idá aos protestos a favor da anistia dos condenados pela tentativa de golpe de Estado do 8 de janeiro, ocorrido ontem (06), na Avenida Paulista, em São Paulo, o governador deixou vazar a informação de um contrato milionário no qual vai pagar mais de R$ 40 milhões por mês à Avancard.

O acordo diz respeito à confecção, fornecimento e administração de cartões eletrônicos pré-pagos. Os materiais terão ainda chip de segurança do auxílio estadual.

Os cartões serão feitos pela Prover Promoção de Vendas Instituição de Pagamento LTDA, a famosa Avancard.

A empresa pertence ao empresário Carlos Felipe de Andrade Nogueira e tem como administradores José Luiz dos Santos Castelão, Felipe Padilha da Silva e Alberico Rodrigues da Silva.

O valor global do contrato com a empresa é de R$ 540 milhões, e o estado paga mensalmente cerca de R$ 45 milhões à Prover. A Secretaria de Estado da Assistência Social (SEAS) é responsável pela contratação da empresa para administrar os cartões do auxílio estadual.

Investigação

A Avancard já esteve envolvida em escândalos judiciais. Em 2020, deputados estaduais do Acre foram à sede do Ministério Público para solicitar à promotora de Justiça Alessandra Garcia Marques, da Promotoria Especializada de Defesa do Consumidor, uma investigação sobre a possível burla da margem consignável de 35% e a criação do cartão Avancard, que aplica juros de 5,5% ao mês.

À época, o governo do Estado publicou um decreto estabelecendo um percentual adicional de 15% além do limite previsto na lei dos consignáveis, que fixa a margem de 35% para a concessão de empréstimos. O resultado é a redução de até 50% dos salários comprometidos, com os juros elevados de 5,5% ao mês praticados pela Avancard.

