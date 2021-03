Deputados derrubam veto de Bolsonaro para a construção de moradias populares

Nesta semana, os deputados federais derrubaram um veto que havia sido feito ao programa do governo federal Casa Verde e Amarela, substituto do Minha Casa, Minha Vida. A medida provisória que instituiu o programa foi sancionada no início de janeiro, mas teve um de seus artigos barrados pelo presidente Jair Bolsonaro.

“Nós derrubamos o veto do presidente no Congresso Nacional e garantimos a redução de imposto para a construção de moradias populares. Tudo isso vai gerar emprego e renda, além de diminuir o déficit habitacional, problema sério no Amazonas e em todo o Brasil”, disse o deputado federal Marcelo Ramos (PL).

De acordo com o parlamentar, a lei que diminui os impostos cria o regime especial e beneficia as pessoas mais humildes.