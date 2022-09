Desabamento de laje deixa ao menos 15 feridos em Itapecerica da Serra

Ao menos 15 pessoas ficaram feridas após o desabamento da laje de uma empresa na estrada Ferreira Guedes, altura do número 1.134, em Itapecerica da Serra, região metropolitana de São Paulo, na manhã desta terça-feira (20).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta das 8h55. São 78 homens em 19 viaturas atendendo à ocorrência. Os helicópteros Águias 18 e 22 do Grupamento Aéreo da Polícia Militar também estão no local.

A Defesa Civil, a Polícia Militar e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) prestam apoio no atendimento à ocorrência.

A Polícia Militar informou que, segundo os solicitantes, havia no local cerca de cem pessoas. No endereço está localizada a empresa Multiteiner, que produz contêineres.

As vítimas foram levadas para ao menos dois hospitais da região. Até o momento, não há informação sobre o estado de saúde dos funcionários socorridos.

Ao vivo no #HojeEmDia: funcionários ficam feridos após desabamento em empresa na Grande SP ➡ Assista no @SigaPlayPlus: https://t.co/6Smg0NsaxE pic.twitter.com/19NYEJami6 — Programa Hoje em Dia (@hojeemdia) September 20, 2022

Fonte: R7