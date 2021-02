Desprezada por todos, a atriz clama por emprego, mas a Globo nega

De acordo com informações de Ricardo Feltrin, do Uol, Regina Duarte pediu emprego a Globo mas a emissora negou contratar a atriz bolsonarista.

Segundo as informações, a atriz estaria tentando conseguir um papel na novela de Glória Perez, mas Gloria negou que Regina Duarte estaria em sua novela.

A ex-ministra demitida teria se arrependido de seguir a carreira política e agora está planejando voltar com a sua carreira na TV. Lembrando que as informações são do jornalista Ricardo Feltrin.

A atriz e ex-ministra anda sumida desde de quando foi dispensada do governo Bolsonaro e tudo indica que sua única saída é voltar a trabalhar como atriz, porém, as únicas emissoras mais prováveis de aceitar sua contratação é a Record ou SBT.

TV Net