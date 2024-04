Destaque no Fórum: Tribunal de Contas do Amazonas fortalece debate sobre educação

A atuação do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) foi um dos pontos de destaque no Fórum Estadual Extraordinário da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime) Amazonas, realizado na última quinta-feira, 18. Durante os três dias do evento, quatro servidores do Departamento de Auditoria em Educação do TCE-AM compartilharam suas experiências e insights sobre o trabalho da corte de contas.





Adrianne Regina da Silva Freire, chefe do departamento, abriu o painel de gestão pública com uma palestra sobre análise de números no Brasil e fiscalização das políticas públicas, destacando a ênfase dada à fiscalização do desempenho das políticas públicas pela equipe do TCE-AM.

Em seguida, Judá Ben Judá Pompeu Bessa discorreu sobre a competência do departamento em controlar os gastos com educação e a tendência dos tribunais de contas no país, abordando também a importância da auditoria operacional.

Júlio Alan dos Santos Viana concentrou sua apresentação na oferta de vagas em creches e pré-escolas, enquanto Antônio Carlos Almeida e Silva encerrou a participação do TCE-AM com uma palestra sobre inclusão social nas escolas, ressaltando aspectos relevantes que podem ser trabalhados pelos municípios para promover a inclusão.

A presidente da Undime Amazonas, Antônia Rodrigues da Silva, expressou sua gratidão pela presença da equipe do tribunal, destacando o papel crucial do TCE-AM como parceiro na garantia do direito à educação de qualidade. “É muito gratificante contar com o tribunal aqui como esse grande parceiro na orientação dos secretários das redes municipais de ensino. O assessoramento do tribunal nos ajuda a executar os recursos públicos de forma a melhorar a qualidade da educação”, afirmou a presidente da Undime Amazonas.

O fórum, que contou com a participação de 160 pessoas de 42 municípios, incluindo secretários e equipes técnicas das secretarias de educação, encerrou-se com a expectativa de elaboração de um relatório com encaminhamentos para orientar os municípios em suas políticas educacionais, refletindo o compromisso de todos os envolvidos com o aprimoramento da educação no estado.