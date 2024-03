Destino Espanha: dicas para o intercâmbio dos sonhos e livre de surpresas desagradáveis

De planejamento financeiro a oportunidades de trabalho e estágio, descubra como tornar a sua jornada educacional no exterior enriquecedora e segura





Fazer intercâmbio é o sonho de muitos estudantes e jovens profissionais, que une a vantagem de aprender ou aprimorar um novo idioma e enriquecer a experiência cultural, pessoal e acadêmica. No entanto, é necessário ter um planejamento detalhado para que a experiência não se torne um pesadelo.

Segundo uma pesquisa realizada em 2023, pela Belta (Associação Brasileira de Agências de Intercâmbio), a Espanha está em sétimo lugar no ranking dos dez países preferidos entre os estudantes brasileiros para fazer intercâmbio. “O país abriga algumas das universidades mais antigas e prestigiadas da Europa, são reconhecidas pelo rigor acadêmico e corpo docente qualificado, tais como as Universidade de Salamanca, Madrid e a de Barcelona. Elas oferecem diversos cursos em áreas como artes, ciências humanas, engenharia, medicina e direito”, explica Renata Barbalho, CEO da Espanha Fácil, assessoria de imigração, prestação de serviços para brasileiros na Espanha e especialista em assessoria de imigração.

A Renata preparou algumas dicas para ajudar os estudantes que desejam viver essa experiência sem contratempos, confira:

Documentação e legislação: é preciso se atentar a aos detalhes de prazos de emissão e documentos necessários, se atente aos prazos e organize tudo com antecedência. É obrigatório para cursos acima de 90 dias, que o cidadão brasileiro tenha o visto de estudante espanhol. “Entre os documentos necessários estão: formulário de solicitação de visto preenchido e assinado pelo solicitante; uma fotografia 3×4 recente; passaporte com vigência mínima de 1 ano a partir da data de solicitação do visto (original + xerox); certificado médico; antecedentes criminais, entre outros”, explica a especialista.

Planejamento financeiro: existem muitas bolsas de estudos disponíveis para estudantes de diversas nacionalidades, que podem cobrir desde a taxa de matrícula até as despesas de moradia, vale uma pesquisa apurada sobre essas possibilidades. É importante elaborar um orçamento detalhado, incluindo transporte, alimentação, acomodação, seguro saúde e um bom valor para reserva de emergência.

Alojamento estudantil e vida cotidiana: existem várias opções de alojamento, entre elas residências universitárias, apartamentos compartilhados e moradia com famílias locais, vale avaliar qual opção se encaixa melhor com o seu objetivo, cada uma oferece uma experiência única de imersão cultural e social. A grande dica aqui é pesquisar sobre a cultura local para minimizar o choque cultural, verifique quais são os costumes, particularidades da cultura e etiqueta social.

Desafios e estratégias de adaptação: por mais que o espanhol seja semelhante ao português, existem alguns desafios linguísticos, investir em cursos de idiomas (antes e durante o intercâmbio) e interagir com os nativos pode acelerar o processo de aprendizagem.

Saúde e bem-estar: por mais que a experiência seja desejada, a mudança para outro país pode ser estressante, é importante cuidar da saúde mental e física. A maioria das universidades oferecem apoio aos estudantes, incluindo aconselhamento e atividades de bem-estar. Antes de viajar é importante verificar se todas as vacinas necessárias estão em dia e cuidar da saúde da mente e do corpo.

Oportunidades de trabalho e estágios: na Espanha, os estudantes internacionais podem trabalhar enquanto estudam. O que pode ajudar financeiramente e oferecer uma experiência valiosa para a vida pessoal e profissional.

“A dica principal é se planejar, mas não se esqueça de aproveitar cada momento, estar aberto a todas as experiências que o intercâmbio possa trazer é muito valioso. É um momento de muita imersão, conhecimento e vivências únicas”, finaliza Renata.

Sobre a Espanha Fácil

A Espanha Fácil é uma assessoria de imigração e prestação de serviços para brasileiros na Espanha fundada em 2007, por Renata Barbalho, CEO da marca. Sua relação com a Espanha começou em outubro de 2005, quando viajou com visto de estudante para cursar mestrado em Auditoria e Análise Empresarial na Universidade Complutense de Madrid, se apaixonou pelo país e prolongou a sua estadia. Após concluir o curso, começou a trabalhar em uma grande empresa de auditoria financeira. Durante a sua atuação, muitos amigos que moravam no Brasil passaram a procurá-la, pedindo dicas e ajuda para resolver os trâmites de imigração, ela enxergou uma oportunidade de negócios e deixou o emprego para empreender. Hoje a empresa oferece 147 serviços para brasileiros e possui 52 colaboradores. A Espanha Fácil faturou R$24 milhões em 2023 e pretende dobrar o faturamento este ano.