Detran-AM abre inscrições ao curso de especialização para mototaxistas, em Manacapuru

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), por meio da Escola Pública de Trânsito (Eptran), abre nesta terça-feira (30/04), no município de Manacapuru (distante 68 quilômetros de Manaus), as inscrições, de forma gratuita, para o curso de especialização voltado aos mototaxistas daquela cidade. As aulas serão realizadas no período de 17 a 19 de maio.





As inscrições são limitadas, por isso, os interessados em participar deverão comparecer até o dia 10 de maio, das 8h às 14h, no Posto de Atendimento Descentralizado (PAD) do Detran, localizado na avenida Boulevard Pedro Rattes, s/nº, bairro Terra Preta, e apresentar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O diretor-presidente do Detran-AM, Wendell Waughan, explica que este curso visa promover a segurança viária em Manacapuru. “Esses profissionais são os principais responsáveis pelo transporte diário de centenas de pessoas em Manacapuru. É importante que levemos informações e especialização para esses mototaxistas. Afinal, o nosso maior objetivo é promover a segurança de todos”, explicou o diretor-presidente.

Para participar, os interessados deverão possuir os seguintes critérios: ter completado 21 anos, estar habilitado no mínimo há 2 anos na categoria “A” e não estar cumprindo pena de suspensão do direito de dirigir ou cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).