Detran-AM abre inscrições para o curso de Examinador de Trânsito

Na segunda-feira (24/05), o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM) abre inscrições para o curso de formação de examinador de trânsito. As aulas serão ministradas na sede do órgão. O examinador é aquele profissional que avalia os candidatos à primeira habilitação na prova prática de direção veicular.

Somente quem já possui o curso de instrutor de trânsito pode fazer o curso de examinador. Os outros requisitos são: ter no mínimo 21 anos, possuir ensino superior completo, ser habilitado há pelo menos dois anos na categoria a ser examinada, não ter cometido nenhuma infração gravíssima nos últimos 12 meses, e não estar cumprido processo de suspensão ou cassação da CNH.

Interessados que atendam aos requisitos acima, mas que tenham a CNH expedida em outro estado, precisam primeiro transferir seu prontuário para o Detran do Amazonas.

Inscrição – As inscrições, que começam na segunda-feira, vão até o próximo dia 2 de junho. Elas serão feitas diretamente na Gerência de Cursos do Detran-AM, localizado na avenida Mário Ypiranga Monteiro, 2.288, bairro Parque 10 de Novembro, das 8h e às 14h.

O valor do curso será de R$ 450, devendo ser pago no ato da matrícula por meio de depósito bancário.

No dia da inscrição, é necessária a apresentação dos seguintes documentos: documento de identificação com CPF, Carteira de Habilitação (CNH), certificado de conclusão de nível superior reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), certificado do curso de instrutor de trânsito, comprovante de residência atualizado e certidão negativa criminal do município onde pretende atuar.

Vagas – Serão ofertadas 30 vagas para o curso. As aulas serão realizadas no período de 14 a 25 de junho, respeitando todos os protocolos sanitários da Covid-19.

As aulas serão realizadas no período da noite, das 19h às 22h, de segunda a sexta-fera, e terão duração de duas semanas.

A carga horária total do curso será de 28 horas com aulas sobre aspectos psicológicos no processo de avaliação, fundamentos do processo da avaliação e o papel do examinador no processo de habilitação.

Mais informações sobre o curso estão disponíveis em edital específico, disponível no site do Detran-AM (www.detran.am.gov.br), no menu “Publicações”.