‘Heróis da saúde’ debatem valorização dos profissionais de enfermagem

O reconhecimento da importância dos enfermeiros no combate à pandemia da Covid-19 e a busca por melhores condições de trabalho na área serão alguns dos assuntos abordados entre os dias 20 e 21 de maio, durante a 3ª Semana de Enfermagem realizada pela Faculdade Martha Falcão (FMF).

Com o tema “Encantamento da enfermagem no contexto da pandemia de Covid-19”, a FMF vai proporcionar ao estudante de enfermagem e aos enfermeiros amazonenses debates sobre o mérito da categoria no cenário local, nacional e mundial. Todo o evento será transmitido pelo YouTube e é aberto a todo o público amazonense.

De acordo com coordenadora do Curso Saúde da Faculdade Martha Falcão, professora Mara Regina Kossoski, o período pandêmico mostrou ao mundo a importância do profissional de saúde sobretudo da enfermagem, que está na linha de frente dentro das unidades de baixa, média e alta complexidades, atuando no tratamento das vítimas de Covid-19.

“O objetivo deste evento é reconhecer a missão realizada pelos profissionais de enfermagem em nível mundial, evidenciando a necessidade de investimento para a melhoria das condições de trabalho, educação e desenvolvimento profissional. Será um evento gratuito aberto ao público”, explicou a professora.

A 3ª Semana de Enfermagem inicia no dia 20, às 19h, com homenagem às vítimas e profissionais que perderam a batalha para a Covid-19, além de palestras com especialistas que atuaram diretamente nos momentos mais críticos da pandemia no Amazonas. A conferência magna da noite será executada pela gerente do Samu Manaus, a enfermeira Lêda Sobral, que falará sobre o perfil da emergência no Amazonas e atuação do profissional no mercado local.

Ainda na noite desta quinta (20), o debate será comandado pela diretora-técnica da Fundação de vigilância em Saúde, enfermeira Tatiane Amorim, que abordará o tema da 3ª semana e discutirá com graduando e profissionais o “Encantamento da enfermagem em Meio da pandemia”.

Já na sexta (21), último dia de evento, a Faculdade Martha Falcão ofertará três palestras virtuais. A primeira discutirá o “protagonismo da equipe de enfermagem na vacinação da Covid-19”. A palestrante será a enfermeira e mestre em Ciências Graziela Moura. Já a enfermeira Silvani Cardoso, que também é mestre em Ciências, vai apresentar aos participantes a atuação dos enfermeiros no controle de infecção na pandemia da Covid-19. Por fim, os desafios e avanços acadêmicos durante a pandemia da Covid-19 serão debatidos pela acadêmica de enfermagem Drielly Galvão, encerrarão o ciclo de palestras da FMF.

A FMF é uma das instituições no Amazonas que oferta o curso de enfermagem. Para saber mais sobre o curso basta acessar o site https://bit.ly/3oq5MMi .

Inscrição

Para participar da 3ª Semana de Enfermagem da FMF é necessário preencher a ficha de inscrição pelo link https://bit.ly/semenf2021. Os dois dias de evento serão transmitidos pela plataforma Teams e pelo canal da Faculdade Martha Falcão no YouTube, pelo endereço eletrônico https://www.youtube.com/user/Marthafalcaofmf .