Detran-AM qualifica 42 mulheres no curso de mecânica básica

Em alusão ao Dia Internacional da Mulher, comemorado na última sexta-feira (08/03), o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) qualificou, no sábado (09/03), 42 mulheres que concluíram o curso de mecânica básica, oferecido na Escola Pública de Trânsito da instituição (Eptran-AM), localizada no shopping Via Norte, situado na avenida Arquiteto José Henrique Bento, bairro Monte das Oliveiras, zona norte de Manaus.





O curso, batizado de “Mecânica de Salto Alto”, é voltado especialmente para mulheres que tenham o interesse de aprender sobre mecânica básica (teórica e prática). O coordenador pedagógico da Eptran, Wendel Menezes, comemorou o sucesso da atividade.

“A procura foi muito alta. Ficamos felizes de poder alcançar o público feminino, e estamos realizando estudos para implementar mais cursos voltados apenas ao gênero feminino”, disse Menezes.

A formação teve carga horária de 20h/aula, e foi dividido em dois sábados. No dia 2 de março, o foco foi na parte teórica, onde foi ensinado o arrefecimento do motor, sistema de lubrificação, sistema de freios, direção, suspensão, entre outros.

Já no último sábado, ficou marcado pela aula prática, onde foi ensinado como trocar o pneu, onde posicionar de forma correta o triângulo de sinalização do veículo, além de identificar as luzes no painel do veículo.

A pedagoga Joice Freitas, 36, disse que se sentiu realizada por um curso voltado somente às mulheres. “O Detran está de parabéns por ter esse olhar para o público feminino. A mensagem de empoderamento fica clara em ações como essas voltadas a nós mulheres. Agora, vamos saber lidar com as situações corriqueiras que podem ocorrer no dia a dia”, destacou Joice.