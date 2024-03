Dia Nacional da Aquicultura: Idam destaca importância da atividade para o Amazonas

No Dia Nacional da Aquicultura, comemorado nesta quarta-feira (20/03), o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam) destaca que o estado ocupa a 5ª posição no ranking nacional, com uma produção de 21,3 toneladas de peixes, sobretudo, de tambaqui e matrinxã.





Na agricultura familiar, a atividade representa 26,8% da produção estadual, um número que demonstra a importância do trabalho desenvolvido pelos técnicos do instituto em todo Amazonas, por meio de 68 Unidades Locais (UnLoc’s) e sete Postos Avançados, de acordo com a Gerência de Apoio à Aquicultura e Pesca (Geap) do Idam.

Atualmente, o Idam assiste 1.432 piscicultores amazonenses, com emissão e renovação de documentos essenciais para prática da atividade, tais como: Cartão Produtor Primário (CPP), Cadastro Ambiental Rural (CAR), Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF), além da elaboração de projetos de crédito rural, entre outros serviços gratuitos.

“O Idam tem papel fundamental para o crescimento e manutenção da aquicultura além da Região Metropolitana de Manaus e, principalmente, nas regiões mais afastadas, com o objetivo de prestar assistência e capacitação aos produtores”, disse a gerente da Geap, Karen Alves.

A gerente explica ainda que a autarquia atua, principalmente, nos registros das propriedades rurais, na emissão e retificação do CAR e no licenciamento da atividade, do cadastro de aquicultura e nos licenciamentos subsequentes. Os documentos são fundamentais para os produtores poderem comercializar suas produções e ainda a terem acesso ao crédito rural da Agência de Fomento do Amazonas (Afeam).