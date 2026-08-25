Dilsinho e Murilo Huff fazem shows na Feira da Laranja em Rio Preto da Eva

Rio Preto da Eva se prepara para receber um dos principais eventos do calendário cultural do município. De 28 a 30 de agosto, acontece a XXIV Feira da Laranja, que reúne programação cultural, atividades técnicas, agricultura familiar, exposições e atrações musicais.

Entre os momentos mais aguardados estão os shows de Dilsinho e Murilo Huff, que prometem movimentar o município e atrair público de diferentes cidades do Amazonas.





A programação musical ganha destaque no fim de semana.

Na sexta-feira, 28 de agosto, a programação conta com a tradicional escolha da Rainha da Laranja 2026. Será coroada a candidata que vai representar a beleza, a força e a garra da mulher rio-pretense.

No sábado, 29 de agosto, é a vez de Dilsinho subir ao palco e levar ao público seus grandes sucessos, em uma noite dedicada ao samba e ao pagode.

Já no domingo, 30 de agosto, o cantor Murilo Huff encerra a programação de grandes shows da Feira da Laranja com uma apresentação que promete reunir os fãs da música sertaneja.

Além das atrações nacionais, a programação também conta com artistas locais e regionais, valorizando os talentos do Amazonas e garantindo música e entretenimento durante os dias de evento.

A Feira da Laranja também é um espaço de valorização da produção rural. Durante a programação, o público poderá conhecer de perto o trabalho dos agricultores do município, com exposições, cursos, oficinas, atividades técnicas e a Feira da Agricultura Familiar.

Realizada pela Prefeitura de Rio Preto da Eva, a XXIV Feira da Laranja celebra a produção, a cultura e as tradições do município, além de movimentar a economia local e proporcionar momentos de lazer para moradores e visitantes.

A expectativa é de que o município receba um grande público durante o fim de semana. Dilsinho e Murilo Huff são as principais atrações de uma programação que promete transformar Rio Preto da Eva no ponto de encontro da música, da cultura e da agricultura no Amazonas.