Furacão e Atlético Puma disputam título da 1ª Copa Nelson Brasil de Futsal Feminino

Dois jogos com 20 gols, lances bonitos e com emoção do início ao fim de cada partida. Assim, se resumiu a semifinal da 1ª Copa Nelson Brasil de Futsal Feminino que aconteceu na noite desta segunda-feira, 24, no ginásio da Escola Municipal Luz do Saber, localizada no bairro Itaúna II. Com a vitória, as equipes do Furacão FC e Atlético Puma fazem a grande final, com data ainda a ser divulgada pela coordenação da competição.

As emoções começaram na primeira partida da semifinal entre Furacão e Grêmio Parintins que chegou a estar vencendo a partida por dois gols de diferença, mas se descuidou na marcação e sofreu o empate nos segundos finais da partida, terminando em 4 a 4 no tempo normal.





Nas penalidades, brilhou a estrela da goleira Larissa Butel, com três defesas. Os três pênaltis convertidos pelas colegas de equipe, classificaram o Furacão à final da competição.

“Nos pênaltis, eu estava muito confiante no gol e me sinto muito feliz e grata a Deus pelas defesas nos pênaltis. Não chegamos aqui em vão, estávamos atrás no placar e acreditamos até o final, empatamos e fomos para os pênaltis, onde nos saímos melhor e nos classificamos. Que venha a final agora, que o Furacão vem forte”, destacou a goleira Larissa Butel.

Reforço do Furacão vindo do município de Juriti Velho (PA), a jogadora Divalva de Souza marcou três dos quatro gols da equipe no tempo normal. “Agradeço a Deus pelo desempenho de todas e por fazer parte dessa grande equipe que é o Furacão. Estou muito feliz com os três gols e vamos pra cima, treinar e treinar, pra chegar no nosso objetivo que é ser campeão”, enaltece.

Quem enfrenta a equipe do Furacão na grande final é o Atlético Puma que derrotou a forte equipe da Parintins Estamparia pelo placar de 7 a 5 com gols das jogadoras: Gleiderlen (2x), Débora (2x) e Aldenize (3x).

Artilheira da equipe do Furacão na noite, a boavistense, Aldenize Vieira, reforço da equipe na semifinal, comentou sobre o sentimento da conquista. “Estou feliz pelos três gols que eu fiz, espero fazer o mesmo na final, espero que a equipe evolua cada vez mais e me sinto muito feliz pelos gols e pela classificação”, manifestou.

A copa voltada ao público feminino é realizada pela coordenação do ginásio Nelson Brasil, com apoio da Prefeitura de Parintins, por meio da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel).