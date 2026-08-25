Denúncias de irregularidades nas eleições de 2026 disparam e chegam a 3,4 mil

O número de denúncias de possíveis irregularidades nas campanhas eleitorais de 2026 disparou nos últimos dias. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o aplicativo Pardal recebeu 3.468 registros até a manhã de segunda-feira, 24. São 2.365 ocorrências a mais que as 1.103 contabilizadas na quarta-feira, 19.

As campanhas para deputado estadual lideram as queixas, com 1.245 registros, seguidas por deputado federal (1.096) e partidos, coligações e federações (447). Também foram registradas denúncias contra candidatos a governador (392), senador (120), deputado distrital (108), presidente (57) e vice-governador (3).





O Pardal Móvel é uma ferramenta da Justiça Eleitoral para que cidadãos comuniquem possíveis irregularidades. O sistema foi regulamentado para as Eleições Gerais de 2026 pela Portaria TSE nº 451/2026.

São Paulo lidera denúncias

São Paulo concentra o maior número de registros, com 613 denúncias, seguido por Bahia (309) e Rio Grande do Sul (301). Minas Gerais e Pernambuco têm 275 cada, enquanto Paraná soma 272 e Ceará, 219.

Propaganda em vias públicas é principal alvo

A propaganda eleitoral em vias públicas é o principal motivo das denúncias, com 1.200 registros. Em seguida aparecem propaganda na internet (599), uso de bens públicos (339) e carro de som, minitrio ou trio elétrico (330).

Também foram registrados casos envolvendo bens particulares (194), outdoors e outdoors eletrônicos (179), distribuição de material gráfico (129) e adesivos em automóveis (106).

Como denunciar

O Pardal tem três ambientes: o Pardal Móvel, aplicativo para celulares e tablets; o Pardal ADM, usado pela Justiça Eleitoral; e o Pardal Web, que reúne as estatísticas.

Para denunciar, é necessário se identificar pelo e-Título ou Gov.br, mas a identidade do denunciante é mantida em sigilo. O usuário pode anexar fotos, vídeos, áudios e links e recebe um protocolo para acompanhar o registro. As informações são encaminhadas para análise da Justiça Eleitoral.