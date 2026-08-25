Banco do Brasil realiza mutirão para estimular financiamento de veículos no Amazonas

O Banco do Brasil realiza nos dias 26 e 27 de agosto o Move BB Day, um mutirão voltado a clientes interessados em financiar veículos para trabalho e geração de renda no Amazonas. A iniciativa busca ampliar o acesso ao crédito para renovação de frotas, modernização dos meios de trabalho e apoio a profissionais e empreendedores que utilizam o veículo como ferramenta de sua atividade.

Durante a ação, 20 agências do BB em 4 cidades do Amazonas abrirão uma hora antes do horário habitual de funcionamento para oferecer orientação especializada, esclarecer dúvidas e apoiar a contratação das linhas de crédito do Move Brasil. Nas demais localidades, as agências funcionarão em seu horário regular e também estarão aptas a atender os clientes interessados, com acesso às mesmas condições negociais oferecidas durante o mutirão.





“Do primeiro esclarecimento à escolha do financiamento, queremos estar ao lado do cliente amazonense. As equipes foram mobilizadas para entender diferentes necessidades de trabalho e renda, traduzir as opções de crédito de forma clara e contribuir para uma decisão responsável”, afirma Carlos Mohabe, superintendente do Banco do Brasil.

Para acessar as cidades e agências onde haverá essa ação, clique aqui ou acesse bb.com.br/movebbday. Nas localidades onde houver feriado municipal ou estadual nas datas do evento, as agências permanecerão fechadas, em respeito ao calendário local.

Outras informações sobre as linhas Move Brasil Táxi e Aplicativos e Entregadores e Motoapp podem ser acessadas no portal do BB.