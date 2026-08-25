terça-feira, 25 de agosto de 2026
Facebook Instagram Share X Youtube
TCEAM
Início Amazonas Banco do Brasil realiza mutirão para estimular financiamento de veículos no Amazonas

Banco do Brasil realiza mutirão para estimular financiamento de veículos no Amazonas

Por
Redação 5
-
Foto: Reprodução

O Banco do Brasil realiza nos dias 26 e 27 de agosto o Move BB Day, um mutirão voltado a clientes interessados em financiar veículos para trabalho e geração de renda no Amazonas. A iniciativa busca ampliar o acesso ao crédito para renovação de frotas, modernização dos meios de trabalho e apoio a profissionais e empreendedores que utilizam o veículo como ferramenta de sua atividade.

Durante a ação, 20 agências do BB em 4 cidades do Amazonas abrirão uma hora antes do horário habitual de funcionamento para oferecer orientação especializada, esclarecer dúvidas e apoiar a contratação das linhas de crédito do Move Brasil. Nas demais localidades, as agências funcionarão em seu horário regular e também estarão aptas a atender os clientes interessados, com acesso às mesmas condições negociais oferecidas durante o mutirão.


“Do primeiro esclarecimento à escolha do financiamento, queremos estar ao lado do cliente amazonense. As equipes foram mobilizadas para entender diferentes necessidades de trabalho e renda, traduzir as opções de crédito de forma clara e contribuir para uma decisão responsável”, afirma Carlos Mohabe, superintendente do Banco do Brasil.

Para acessar as cidades e agências onde haverá essa ação, clique aqui ou acesse bb.com.br/movebbday. Nas localidades onde houver feriado municipal ou estadual nas datas do evento, as agências permanecerão fechadas, em respeito ao calendário local.

Outras informações sobre as linhas Move Brasil Táxi e Aplicativos e Entregadores e Motoapp podem ser acessadas no portal do BB.

Artigo anteriorFERIDAS ABERTAS: nova ‘crise na família bolsonaro’ cria dúvida sobre apoio de Michelle a Flávio Bolsonaro
Próximo artigoLICITAÇÃO SOB SUSPEITA: TCE-AM admite ‘suspender compra de kit escolar’ contratado pela SEDUC

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

© Copyright © 2023 Correio da Amazônia. Todos Os Direitos Reservados.
Correio da Amazônia
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Visão Geral de Privacidade

Este site usa cookies para que possamos oferecer a melhor experiência de usuário possível. As informações de cookies são armazenadas em seu navegador e executam funções como reconhecê-lo quando você retorna ao nosso site e ajudar nossa equipe a entender quais seções do site você considera mais interessantes e úteis.