TCE-AM lança III Concurso de Artigos Científicos com duas edições da Revista e foco na Amazônia

Duas edições da Revista do Tribunal de Contas e do Ministério Público de Contas, dois eixos de pesquisa e uma publicação dedicada aos temas que atravessam a realidade amazônica, como os desafios ambientais e climáticos da região. É com essa nova configuração que o Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) lança o III Concurso de Artigos Científicos.

A iniciativa é coordenada pela Comissão da Revista, presidida pelo vice-presidente do TCE-AM, conselheiro Josué Cláudio Neto, na gestão da presidente do Tribunal, conselheira Yara Amazônia Lins.





O cronograma prevê a publicação de uma edição regular da Revista, voltada a temas relacionados aos Tribunais de Contas, à Administração Pública e ao controle externo, e de uma edição temática dedicada à Auditoria Ambiental e Governança Climática. A segunda publicação marca os 16 anos de atuação da auditoria ambiental do Tribunal e reunirá pesquisas sobre questões ambientais e climáticas da região.

O edital, publicado na edição desta terça-feira (25) do Diário Oficial eletrônico (DOE), também amplia o alcance do concurso, que passa a ter abrangência internacional. Na categoria geral, poderão ser inscritos trabalhos nas áreas de Direito, Contabilidade, Economia, Administração Pública, gestão pública, prestação de contas e novas tecnologias aplicadas ao setor público e ao controle externo.

“A iniciativa valoriza a produção científica, amplia o olhar sobre temas fundamentais para a Administração Pública e o controle externo e, ao mesmo tempo, reafirma o compromisso do Tribunal com o conhecimento e a inovação. Parabenizo todos os envolvidos por esse importante projeto”, declarou a presidente do TCE-AM, conselheira Yara Amazônia Lins.

A segunda categoria será dedicada a pesquisas relacionadas à auditoria e ao controle externo ambiental, à governança climática, à proteção da biodiversidade, à bioeconomia, às políticas socioambientais e aos direitos dos povos indígenas e comunidades tradicionais.

O vice-presidente do TCE-AM e presidente da Comissão da Revista, conselheiro Josué Cláudio Neto, afirmou: “Ao instituir o Dossiê Amazônia como eixo permanente da Revista, damos voz científica a essa riqueza e complexidade e as projetamos do Amazonas para o mundo, para que a ciência ajude a construir respostas à humanidade para desafios atuais e futuros. E, com o Concurso de Artigos Científicos, que fomenta a pesquisa e revela novos talentos, celebraremos os dezesseis anos da auditoria ambiental deste Tribunal.”

Em ambas as categorias, os artigos serão avaliados pelo sistema de dupla revisão cega, preservando a identidade de autores e avaliadores durante o processo.

A seleção também prevê premiação para os três primeiros colocados de cada categoria. O primeiro lugar receberá R$ 10 mil, o segundo R$ 5 mil e o terceiro R$ 3 mil. Ao todo, serão R$ 36 mil em prêmios, além da publicação dos trabalhos selecionados nas respectivas edições da Revista.

As inscrições estarão abertas de 7 a 15 de outubro. A premiação e o lançamento das duas edições da Revista ocorrerão em 14 de dezembro, na sede do TCE-AM, em Manaus. Na ocasião, os três primeiros colocados de cada categoria apresentarão seus trabalhos.

O cronograma completo e as regras de participação, avaliação e publicação estão disponíveis no edital publicado no Diário Oficial eletrônico do TCE-AM.