OS COLCHÕES são a “continuidade das emendas parlamentares” que Cidade destinou ao dono da oficina de auto peças

Oficina que venderia colchões por R$ 160 milhões já recebeu emenda milionária de Roberto Cidade

Documentos do IDAM mostram que, quando ainda era deputado estadual, Cidade destinou recursos que resultaram em contrato de R$ 1,37 milhão com a R M Comércio de Peças Automotivas, mesma empresa escolhida depois pelo governo para fornecer kits dormitório





Quando ainda era deputado estadual, o governador tampão Roberto Cidade destinou emenda parlamentar para comprar equipamentos agrícolas fornecidos pela mesma empresa escolhida pelo Governo do Amazonas, meses depois, para uma ata de até R$ 160,8 milhões destinada à aquisição de colchões e travesseiros. A nova informação foi levantada pelo senador Omar Aziz, através de documentos oficiais do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (IDAM).

A R M Comércio de Peças Automotivas Ltda., CNPJ 10.466.439/0001-68, foi contratada pelo IDAM em 2025 com recursos da Emenda Parlamentar Impositiva de Bancada nº 184/2025, de autoria de Roberto Maia Cidade Filho. É a mesma empresa que, já durante o governo Cidade, apareceu como fornecedora da Ata de Registro de Preços nº 0280/2026-1, de até R$ 160,8 milhões, para 301.180 kits dormitório.

“Governador Tampão, quando você era deputado, você destinou mais de R$ 1,3 milhão para a mesma oficina mecânica que eu denunciei ontem”, afirmou Omar.

Contrato de R$ 1,37 milhão

O Contrato nº 19/2025 do IDAM teve valor de R$ 1.374.640 e previa a aquisição de seis microtratores, 30 motocultivadores e dois triciclos. O próprio atestado de capacidade técnica emitido pelo instituto informa que a contratação ocorreu para atender à Emenda nº 184/2025, de autoria de Roberto Cidade. Os equipamentos eram destinados a Autazes, Borba, Carauari, Caapiranga, Lábrea, Manicoré e Urucará.

O parecer jurídico do IDAM também identifica nominalmente a R M Comércio de Peças Automotivas como empresa a ser contratada e registra o valor de R$ 1.374.640.

Na conclusão, a Procuradoria Jurídica considerou possível a contratação para aquisição dos equipamentos com recursos da emenda de Roberto Cidade.

“Uma oficina que troca óleo, que troca pneu, não vende motor, não vende trator, não vende implementos agrícolas. Se defende disso agora”, desafiou.

Omar afirmou que os documentos demonstram que a relação da empresa com recursos destinados por Cidade é anterior ao atual governo. “A promiscuidade é antiga deles. […] Você comprou implementos agrícolas dessa mesma empresa com uma emenda de deputado estadual sua. Ou também é mentira isso? Só que essa você não pode desfazer, sabe por quê? Porque tu já pagou a R M”, afirmou.

A existência da emenda e do contrato é confirmada pela documentação do IDAM.

Empresa reaparece na ata dos colchões

Meses depois, a R M Comércio de Peças Automotivas voltou a aparecer em uma contratação pública de valor muito superior. Já com Roberto Cidade no comando do Governo do Amazonas, a empresa foi registrada como fornecedora de até 301.180 kits dormitório, ao preço de R$ 534 cada, em uma ata que poderia alcançar R$ 160,8 milhões.

Omar anunciou que levaria o caso ao Ministério Público do Amazonas, Ministério Público Federal, Polícia Federal e Tribunal de Contas do Estado. Após a denúncia, Cidade determinou o cancelamento dessa ata e de outra, de R$ 23,4 milhões, destinada à eventual aquisição de redes de dormir. Juntas, as duas chegavam a R$ 184,2 milhões.

Empresa reaparece na ata dos colchões