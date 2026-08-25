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STJ volta a analisar pedido para suspender licença das obras na BR-319

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Redação 5
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Foto: Divulgação/DNIT

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) vai retomar a análise do pedido de suspensão da licença ambiental das obras no Trecho do Meio da BR-319, rodovia que liga Manaus (AM) a Porto Velho (RO). A decisão é da ministra Nancy Andrighi.

A tentativa de conciliação entre as partes foi interrompida após uma falha no procedimento interno do próprio tribunal. O Ministério Público Federal (MPF) e os demais órgãos envolvidos não foram consultados antes de o processo ser encaminhado para a área de conciliação.


Com o impasse, a decisão sobre a validade da Licença Prévia volta à Presidência do STJ. O MPF pede a suspensão da autorização para as obras, enquanto a União, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) defendem a manutenção do documento.

O processo também conta com a participação de entidades socioambientais, entre elas o Observatório do Clima.

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