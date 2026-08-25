Homem é preso após agredir e manter a própria mãe em cárcere no Amazonas

Um homem foi preso neste fim de semana após agredir e manter a própria mãe em cárcere dentro de uma residência, no município de Parintins, a 369 quilômetros a leste de Manaus.

Segundo informações da polícia, a mulher era mantida sob ameaça de uma faca. Diante da situação, as equipes iniciaram uma negociação com o suspeito na tentativa de convencê-lo a libertar a vítima.





Durante a ocorrência, o irmão do homem tentou intervir para proteger a mãe e entrou em luta corporal com o suspeito. No entanto, durante a confusão, o homem conseguiu arrastar a vítima para um quarto da residência.

No local, ele teria passado a ameaçá-la de morte enquanto segurava uma faca. Os policiais continuaram as negociações até que o suspeito decidiu se entregar e entregou a arma branca à equipe.

A mulher foi retirada da residência e encaminhada para uma unidade de saúde. Ela apresentava hematomas pelo corpo e estava em estado de choque.

O suspeito foi preso e conduzido para os procedimentos legais. O caso deverá ser investigado pelas autoridades competentes.