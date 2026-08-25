Funcionárias de locadora de carro são presas por furto de R$ 66 mil na Praça 14

Duas funcionárias de uma locadora de veículos foram presas nesta terça-feira (25), por envolvimento no furto de R$ 66 mil da própria empresa, no bairro Praça 14 de Janeiro. Segundo a Polícia Civil, elas teriam facilitado a entrada dos demais integrantes do grupo no estabelecimento.

Ao todo, quatro pessoas foram presas durante a ação do 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP). As investigações apontam que as funcionárias deixaram propositalmente aberta a porta que dava acesso à área dos escritórios, permitindo a entrada dos criminosos.





Ainda conforme a polícia, uma das funcionárias teria realizado uma chamada de vídeo com um dos suspeitos horas antes do crime e informado que havia R$ 66 mil sobre uma das mesas do escritório.

O furto aconteceu na madrugada da última sexta-feira (21). Durante o cumprimento dos mandados de prisão e busca e apreensão, os policiais recuperaram um notebook pertencente à empresa e apreenderam uma motocicleta que teria sido utilizada na ação criminosa.

As duas funcionárias foram presas enquanto trabalhavam na locadora. Outros envolvidos foram localizados no bairro Viver Melhor, na Zona Norte.

Os três investigados alvos dos mandados responderão por associação criminosa e furto qualificado. Um quarto suspeito foi preso em flagrante por tráfico de drogas, receptação e associação para o tráfico.

Os presos foram encaminhados ao 1º DIP e ficarão à disposição da Justiça. Eles devem passar por audiência de custódia.

Por Correio da Amazônia