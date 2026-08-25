No Dia do Feirante, David destaca gestão marcada pela reforma de feiras em Manaus

O Dia do Feirante foi celebrado por David Almeida (Avante) com um café da manhã na Feira Municipal Padre Rogério Ruvoleto, no bairro Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus. A agenda, realizada na manhã desta terça-feira (25), reuniu comerciantes, moradores e lideranças políticas.

Reformada durante a gestão de David à frente da Prefeitura de Manaus, a feira integra o maior programa de revitalização de feiras e mercados realizado na capital.





Segundo o candidato ao Governo do Amazonas, mais de 30 espaços foram recuperados e entregues à população.

“Quero mandar um abraço a todos os feirantes de Manaus. Se tem alguém que fez por essa categoria, fui eu, como prefeito. Recuperamos e reformamos mais de 30 feiras, devolvendo aos trabalhadores a autoestima e as condições para comercializarem seus produtos em lugares mais agradáveis e humanizados”, afirmou.

David também parabenizou os integrantes do Exército Brasileiro pelo Dia do Soldado, celebrado na mesma data. “Parabéns a todos os feirantes e também aos soldados. Quero me confraternizar com essas duas categorias neste dia especial”, declarou.

Feiras modernas e humanizadas

As intervenções realizadas durante a gestão de David contemplaram a modernização das estruturas físicas, a melhoria das condições sanitárias e a acessibilidade.

Entre os serviços executados estão a reforma dos banheiros, a recuperação dos telhados e a substituição dos sistemas elétricos e hidráulicos. As obras também incluíram melhorias na drenagem, troca de pisos, pintura, paisagismo e revitalização das fachadas.

Algumas feiras receberam climatização e acesso gratuito à internet. Além disso, a prefeitura realizou serviços de infraestrutura, limpeza e paisagismo nos entornos dos espaços.

Para David, os investimentos fortaleceram a economia dos bairros e ofereceram condições mais dignas para comerciantes e consumidores.

“Não fizemos apenas uma reforma física. Criamos espaços mais seguros, higienizados e organizados para valorizar os feirantes, atrair consumidores e gerar emprego e renda”, ressaltou.

Entregas no Santa Etelvina

Durante a passagem pelo Santa Etelvina, David também relembrou as ações realizadas no bairro durante sua administração municipal.

Na educação, nove unidades foram construídas, reformadas ou beneficiadas. Entre elas estão as creches municipais Caio Fábio D’Araújo, Dalila Bentes e Judy Cristine Cardoso Silva.

A lista também inclui reformas nas escolas municipais Presidente João Goulart, Professora Elizabeth Beltrão, Síria Mamed Amed Chagas, Desembargador Oyama Ituassu e Professora Antônia Pereira da Silva, além do Cmei Heliodoro Balbi.

Na saúde, o bairro recebeu a USF N-59. Já na assistência social, a população passou a contar com uma unidade do Prato do Povo, destinada à distribuição gratuita de refeições.

A gestão também realizou investimentos no Complexo Esportivo Amadeu Teixeira e regularizou 453 imóveis, garantindo segurança jurídica às famílias. Na infraestrutura, 153 ruas do Santa Etelvina receberam serviços de recapeamento.

Após o café da manhã, David concedeu entrevista à Rádio Atividade, emissora comunitária da Zona Norte. Na ocasião, apresentou propostas para o estado e abordou as ações realizadas em Manaus.

“Hoje a saudade veio visitar meu coração”

Antes de iniciar a agenda desta terça-feira, David publicou um vídeo nas redes sociais em homenagem ao pai, Benedito Almeida, e ao irmão mais velho. Ambos fariam aniversário em 25 de agosto.

Em tom emocionado, o candidato recordou que a data já foi uma das mais felizes para sua família. O irmão nasceu no mesmo dia do aniversário do pai.

“O dia 25 de agosto já foi o mais feliz da nossa casa. Hoje seria aniversário do meu amado pai, seu Benedito Almeida, e também do meu irmão mais velho, Delano. A saudade veio visitar o meu coração”, contou.

David afirmou que gravou a mensagem como uma forma de preservar a memória dos dois e manifestar carinho aos familiares.

“Deus sabe de todas as coisas. A saudade do meu pai e do meu irmão é muito grande. Fiz esse vídeo para expressar esse amor e não deixar que a memória deles se apague”, finalizou.