Discussões aquecem o clima na casa do BBB 24: Leidy Elin e Alane se desentendem

A manhã de terça-feira (19) começou agitada na casa do BBB 24, com uma intensa troca de palavras entre as participantes Leidy Elin e Alane. O Quarto Fada foi palco para uma discussão acalorada, onde Leidy Elin questionou Beatriz sobre um possível desentendimento entre elas, enquanto Alane entrava na conversa.





A trancista expressou seu desconforto com a situação, apontando que Alane nunca a aceitou verdadeiramente. A bailarina, por sua vez, revidou, apontando que Leidy Elin não demonstrava humildade em reconhecer seus erros e buscava sempre confronto.

A tensão aumentou quando Leidy Elin acusou Alane de nunca ter gostado dela, gerando um momento de confronto direto entre as duas participantes. A troca de farpas revelou a complexidade das relações na casa do BBB 24, onde as emoções estão à flor da pele.

Fonte: BBB 24