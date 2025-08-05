‘Disk Semulsp’ facilita acesso da população aos serviços de limpeza pública via WhatsApp

Foto - Divulgação/Semulsp

Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), lançou, nesta terça-feira, 5/8, o “Disk Semulsp”, um novo canal de atendimento, via WhatsApp, criado para atender com mais agilidade as demandas da população relacionadas à limpeza urbana e à denúncia de descarte irregular de resíduos. O serviço já nasce fortalecido, sendo quatro linhas de atendimento simultâneas, garantindo mais eficiência, rapidez e proximidade com os moradores de todas as zonas da capital.


A novidade foi anunciada pelo secretário Sabá Reis, que destacou a orientação do prefeito David Almeida de colocar o cidadão no centro da gestão pública.

“O prefeito David Almeida nos orientou a aproximar ainda mais a Semulsp das pessoas. Com o novo ‘Disk Semulsp’, vamos responder com mais rapidez às demandas legítimas da população. Quem precisar dos nossos serviços agora terá quatro números diretos à disposição, para facilitar o acesso e garantir uma Manaus mais limpa e bem cuidada”, afirmou o secretário.

Os números do “Disk Semulsp” são (92) 98842 1202, 98842 4738, 98842 1277 e 98842 1276. O atendimento é feito em horário comercial, de segunda a sexta-feira, e está disponível para solicitação de coleta de galhadas e resíduos de poda; denúncias de descarte irregular de lixo domiciliar; pedidos de limpeza em igarapés, feiras, praças e áreas públicas e informações sobre mutirões e ações da Semulsp.

Serviço moderno e acessível

Com uma linguagem direta e formato acessível, via WhatsApp, o “Disk Semulsp” representa um avanço na forma como o cidadão interage com o poder público. O serviço foi pensado para encurtar distâncias, reduzir burocracias e responder com mais eficiência aos problemas que afetam a limpeza da cidade.

Além de ampliar a capacidade de atendimento, o “Disk Semulsp” também funciona como ferramenta estratégica de escuta popular e inteligência urbana, permitindo que a secretaria atue de forma mais planejada nos bairros com maior volume de solicitações.

Canal novo

O lançamento do Disk Semulsp integra uma série de iniciativas implementadas pela gestão municipal para promover a limpeza urbana e fortalecer a conscientização ambiental. O novo canal se soma a programas já em curso, como coleta agendada de grandes objetos, coleta seletiva porta a porta, Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) e remadas ambientais e mutirões integrados.

Parceria

A Semulsp reforça que o combate ao lixo jogado em local indevido depende também da responsabilidade coletiva. O descarte irregular compromete a saúde pública, polui igarapés e prejudica o bem-estar urbano.

“Manaus não pode conviver com lixo jogado em calçadas, canteiros ou becos. A Semulsp está nas ruas todos os dias, mas só com a ajuda da população poderemos manter nossa cidade limpa de verdade. Denuncie, participe e nos ajude a transformar a cultura do descarte na capital”, concluiu Sabá Reis.

