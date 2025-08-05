Mulher é encontrada morta em terreno baldio na Colônia Terra Nova

MANAUS – Uma mulher ainda não identificada foi encontrada morta na manhã desta terça-feira (5), em um terreno localizado na rua Sucupira, no bairro Colônia Terra Nova, zona Norte da capital amazonense.


De acordo com a Polícia Militar, o corpo foi localizado por um homem que realizava a limpeza do terreno. Ao perceber a presença da vítima, ele acionou imediatamente a PM, que foi até o local e isolou a área para os trabalhos da perícia.

Informações preliminares apontam que a mulher trajava uma blusa preta, cabelo vermelho e, segundo testemunhas, aparentava estar grávida. A causa da morte ainda não foi confirmada pelas autoridades.

Equipes do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) e do Instituto Médico Legal (IML) foram acionadas para realizar os procedimentos de praxe e a remoção do corpo. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar o caso.

Até o momento, não há informações sobre a identidade da vítima nem sobre suspeitos.

