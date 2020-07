Dr. Gomes inocenta e pede arquivamento do processo de impeachment do governador

O relator do processo de impeachment do Governador Wilson Lima e do seu vice, Carlos Almeida, o deputado Dr. Gomes entregou nesta quinta-feira (30) o seu parecer sobre o processo.

Num relatório de 33 páginas, Dr. Gomes inocenta o governador e o vice de qualquer crime de responsabilidade e pede o arquivamento do processo.

Gomes diz: “tendo em vista ausência de justa causa, inépcia das iniciais acusatórias e a ilegitimidade passiva do vice-governador e a inexistência de qualquer crime de responsabilidade por parte dos dois governantes”.

Com informação do Portal Único