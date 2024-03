MANAUS | Dois homens até o momento não identificados, foram assassinado com vários tiros pelo corpo na tarde deste sábado, (9), na rua Menino de Jesus, bairro Monte Sião, Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus.





As vítimas teriam embarcado no veículo na zona Sul de Manaus e ao chegarem na rua citada a foram interceptados e assassinados com tiros a queima roupa.

O crime tem uma suposta ligação com o tráfico de drogas que ainda deve ser investigada pela Delegacia de Homicídios e Sequestros, (DEHS).