Prefeitura promove jornada pedagógica para profissionais de núcleos esportivos

A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Manaus Esporte (FME), deu continuidade à jornada pedagógica neste sábado, 9 de março, com foco na capacitação de professores e estagiários de núcleos esportivos.





O evento ocorreu no auditório do Parque Municipal do Idoso, no bairro Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul da cidade.

O segundo dia da jornada teve como temática central o atendimento às Pessoas com Deficiência (PcD). Cristina Maia, diretora de Desporto da FME, ressaltou a importância da instrução nesse contexto, destacando a necessidade de expandir esse tipo de trabalho para toda a cidade. “Será feito um trabalho de pesquisa nas regiões da cidade para que possamos atender o público da melhor maneira possível”, afirmou.

A abordagem visa atualizar os profissionais para que possam oferecer um atendimento qualificado a esse público específico. A primeira parte da jornada foi conduzida pela professora doutora Minerva Amorim, da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), que enfatizou a importância de discutir o tema da deficiência e fornecer esclarecimentos que possam contribuir para o dia a dia dos profissionais.

Em seguida, ocorreram atividades práticas adaptadas para pessoas com deficiência, sob a orientação da professora e coordenadora do Programa “Viva as Diferenças”, da FME, Wivianne Jesus.

O terceiro e último dia da jornada pedagógica está marcado para o próximo sábado, 16 de março. A iniciativa reflete o compromisso da Prefeitura de Manaus em promover a inclusão e a qualificação dos profissionais que atuam nos núcleos esportivos da cidade.