Fator Amazônico Reconhecido: Amazonas Celebra Conquistas na 4ª Conferência Nacional de Cultura

Durante a 4ª Conferência Nacional de Cultura, realizada de 4 a 8 de março, em Brasília, o Amazonas teve um papel crucial na defesa do fator amazônico. Com uma delegação histórica de aproximadamente 60 pessoas, entre delegados, convidados e equipe técnica, o estado teve um destaque especial, garantindo nove propostas aprovadas para compor o novo Plano Nacional de Cultura, com duração de 10 anos.





O Secretário de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz, ressaltou a importância da participação maciça do Amazonas, que trouxe mais representatividade às pautas regionais. “Chegamos com uma delegação histórica, o que garantiu mais representatividade às pautas da nossa região”, afirmou.

Entre as propostas aprovadas, destaca-se a criação de uma instituição vinculada ao MinC para tratar especificamente da cultura amazônica, além de recursos garantidos para o Fundo de Cultura da Amazônia e a permanência da Lei Rouanet no Norte para os fazedores de cultura da Amazônia Legal.

A delegada Bianca Alencar, atuante no segmento da dança e expressões artísticas e culturais, comemorou os resultados, destacando a inclusão do fator amazônico em todas as propostas dos eixos temáticos. “Foi uma grande vitória para todo o Norte do Brasil incluir o fator amazônico nas propostas como um todo”, afirmou.

Além das conquistas na conferência, o Amazonas teve avanços significativos, incluindo investimentos do PAC Seleções para a implantação de seis unidades do CEU da Cultura em municípios do estado, como Autazes, Barreirinha, Borba, Maués, Rio Preto da Eva e Santo Antônio do Içá. O novo PAC também contemplará projetos de manutenção e revitalização do Teatro Amazonas e da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa.

A 4ª Conferência Nacional de Cultura também aprovou decisões importantes, como o marco regulatório do Sistema Nacional de Cultura, que dará diretrizes mais estruturantes ao setor. O reconhecimento do fator amazônico reforça a importância da diversidade cultural brasileira e a necessidade de políticas públicas inclusivas para todas as regiões do país.