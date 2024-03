Beatriz questiona Matteus sobre relação com Isabelle no BBB 24

Durante uma conversa sobre o jogo no BBB 24, Beatriz, Alane e Matteus discutiam a dinâmica da casa quando a vendedora decidiu abordar um assunto delicado: a relação entre o gaúcho e Isabelle. Após observarem a aproximação da dançarina com o grupo, Beatriz não hesitou em perguntar se havia um clima entre os dois.





“A gente está em cinco com Isabelle”, observou Beatriz, antes de questionar diretamente Matteus sobre a situação. O gaúcho respondeu prontamente, explicando que não havia nada além de amizade entre ele e Isabelle, ressaltando seu respeito pela relação que teve com outra participante, Anny.

“Não! Jamais vou ficar com outra pessoa. Eu fiquei com a Anny [Deniziane] e eu respeito muito ela, e eu deixei claro que lá fora vamos conversar”, esclareceu Matteus.

Beatriz compartilhou suas percepções sobre a interação entre Matteus e Isabelle, sugerindo que a dançarina parecia querer se aproximar do gaúcho, mas estava relutante consigo mesma. O brother explicou que estava apenas brincando com Isabelle e que não tinha segundas intenções, enfatizando seu compromisso com Anny dentro da casa.

“Eu não tenho segundas intenções, sabe por quê? Eu vivi algo muito legal com a Anny aqui, algo diferente. Diferente, mas como eu deixei claro, a gente vai ver. Quem sabe ela já não está em outra lá fora? Entendeu? Aqui dentro, agora, eu quero seguir”, explicou Matteus.

Apesar da conversa franca, o grupo concordou em se aproximar de Isabelle no jogo, discutindo estratégias para o futuro. A transparência na comunicação entre os participantes demonstrou a importância do diálogo na casa mais vigiada do Brasil.

Fonte: BBB 24