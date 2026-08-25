terça-feira, 25 de agosto de 2026
Facebook Instagram Share X Youtube
TCEAM
Início Amazonas Dupla é presa após roubo de motocicleta no Centro de Manaus

Dupla é presa após roubo de motocicleta no Centro de Manaus

Por
Redação 2
-
Foto | Correio da Amazônia

MANAUS | Dois homens foram presos em flagrante por policiais militares da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) após roubarem uma motocicleta na noite de segunda-feira (24), no Centro de Manaus.

Segundo a polícia, a dupla utilizou uma faca para ameaçar a vítima e subtrair a motocicleta. Após o crime, o proprietário da empresa responsável pelo rastreamento do veículo acompanhou a localização da moto e conseguiu identificar o trajeto dos suspeitos.


Com o apoio da Polícia Militar, os homens foram localizados na Avenida do Turismo. Durante a abordagem, os policiais encontraram a motocicleta roubada em poder da dupla.

Os dois suspeitos receberam voz de prisão e foram conduzidos ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram apresentados à autoridade policial e autuados em flagrante pelo crime de roubo.

Por Correio da Amazônia

Artigo anteriorParintins abre chamada pública do Programa de Aquisição de Alimentos 2026
Próximo artigoTrabalhadores informais podem se cadastrar para atuar no #SouManaus 2026

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

© Copyright © 2023 Correio da Amazônia. Todos Os Direitos Reservados.
Correio da Amazônia
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Visão Geral de Privacidade

Este site usa cookies para que possamos oferecer a melhor experiência de usuário possível. As informações de cookies são armazenadas em seu navegador e executam funções como reconhecê-lo quando você retorna ao nosso site e ajudar nossa equipe a entender quais seções do site você considera mais interessantes e úteis.