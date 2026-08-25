Dupla é presa após roubo de motocicleta no Centro de Manaus

MANAUS | Dois homens foram presos em flagrante por policiais militares da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) após roubarem uma motocicleta na noite de segunda-feira (24), no Centro de Manaus.

Segundo a polícia, a dupla utilizou uma faca para ameaçar a vítima e subtrair a motocicleta. Após o crime, o proprietário da empresa responsável pelo rastreamento do veículo acompanhou a localização da moto e conseguiu identificar o trajeto dos suspeitos.





Com o apoio da Polícia Militar, os homens foram localizados na Avenida do Turismo. Durante a abordagem, os policiais encontraram a motocicleta roubada em poder da dupla.

Os dois suspeitos receberam voz de prisão e foram conduzidos ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram apresentados à autoridade policial e autuados em flagrante pelo crime de roubo.

Por Correio da Amazônia