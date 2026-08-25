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Parintins abre chamada pública do Programa de Aquisição de Alimentos 2026

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Redação 2
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Foto: Pitter Freitas - SECOM

Prefeitura de Parintins publicou nesta segunda-feira, 24, o EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2026/PAA/PMP/SEMPA, relativo ao Programa de Aquisição de Alimentos (PAA/Parintins).

A publicação considera o disposto na Lei nº 14.628, de 20 de julho de 2023, no Decreto nº 11.802, de 28 de novembro de 2023, e no Termo de Adesão nº 014/2021 e comunica aos interessados que será realizada Chamada Pública para Aquisição de gêneros alimentícios, no âmbito do Programa de Aquisição de Alimentos – PAA, modalidade Compra com Doação Simultânea, de agricultores familiares e demais beneficiários enquadrados no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF.


Foto: Pitter Freitas – SECOM

Segue o link do edital publicado no site oficial da Prefeitura de Parintins: https://files.parintins.am.gov.br/documents/107971_20260824111759_b6d85550.pdf

Para maiores informações, os interessados podem se dirigir à Secretaria Municipal de Produção e Abastecimento (SEMPA), localizada na rodovia Odovaldo Novo, no Parque de Exposição Agropecuária Luiz Lourenço de Souza.

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